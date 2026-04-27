Barano d'Ischia: donna azzannata dal pitbull di casa perde una gamba, cane abbattuto dalla polizia

Una donna di Barano d’Ischia è stata aggredita dal proprio pitbull mentre gli portava da mangiare nel giardino di casa, perdendo una gamba dopo un attacco improvviso e violento.

Una donna residente a Barano d’Ischia è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno dopo essere stata aggredita dal cane di famiglia. L’episodio si è verificato nella zona di Schiappone, all’interno dell’area esterna dell’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava portando del cibo all’animale quando il pitbull si è scagliato contro di lei con estrema violenza. Le ferite riportate sono risultate gravissime e i medici hanno dovuto procedere con l’amputazione dell’arto inferiore sinistro. La donna resta sotto osservazione con prognosi riservata.

Al momento dell’aggressione il compagno della donna, che condivideva la proprietà del cane, non era in casa perché già ricoverato per altri motivi. A dare l’allarme sono stati i vicini, richiamati dalle urla, che hanno contattato i soccorsi.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti della polizia insieme ai sanitari del 118, l’animale era ancora aggressivo. Per consentire l’intervento dei medici e mettere in sicurezza l’area, il pitbull è stato abbattuto dagli agenti.

Dai primi riscontri emergerebbe che non si tratterebbe di un caso isolato. In passato, infatti, si sarebbero già verificati episodi simili con animali riconducibili allo stesso nucleo familiare. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire nel dettaglio quanto accaduto.