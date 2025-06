Incidente mortale sulla Laurentina a Roma: centauro 43enne perde la vita dopo una rovinosa caduta

Tragedia sulla Laurentina a Roma: un centauro di 43 anni ha perso la vita dopo una caduta fatale. La serata si è conclusa in dramma nei pressi della rotatoria tra via dei Castelli Romani e via Laurentina, lasciando la comunità sgomenta. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo incidente che ha strappato una vita troppo giovane. Un promemoria sull'importanza della sicurezza in strada, sempre più fondamentale.