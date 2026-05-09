Internazionali di Roma, Musetti incanta il Centrale tra cori dei tifosi e cartelloni d'amore

Lorenzo Musetti conquista il Centrale di Roma con una vittoria netta su Mpetshi Perricard e il pubblico del Foro Italico lo celebra tra cori, cartelloni e dichiarazioni d’affetto fino a notte fonda.

Lorenzo Musetti debutta con una vittoria agli Internazionali d’Italia 2026 e trascina il Centrale del Foro Italico in una lunga notte di entusiasmo. Il tennista azzurro ha superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, chiudendo il match oltre la mezzanotte dopo il ritardo causato dalla pioggia.

Fin dall’ingresso in campo, il pubblico romano ha accompagnato ogni punto dell’azzurro con cori e applausi continui. Sugli spalti sono comparsi diversi cartelloni dedicati a Musetti, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione del Centrale. Una tifosa ha mostrato una scritta realizzata con pennarello azzurro che recitava “Lorenzo sei il mio Giotto”, diventata rapidamente uno dei simboli della serata.

Non sono mancati neppure i complimenti urlati dalle tribune durante gli scambi più spettacolari. Tra un punto e l’altro, diversi tifosi hanno gridato “Sei bellissimo”, mentre altri hanno esibito magliette personalizzate con una foto di Musetti stampata al centro, quasi come un santino dedicato al giocatore italiano.

Il sostegno del Foro Italico si è fatto sentire soprattutto nel secondo set, quando Musetti ha subito il controbreak immediato dopo aver strappato il servizio all’avversario. In quel momento dagli spalti sono partiti cori continui come “Daje Lollo” e “Sei forte Lollo”, accompagnando il tennista fino al nuovo break decisivo che ha chiuso l’incontro.

Per Musetti è stata una serata perfetta davanti al pubblico di casa, tra tennis di qualità e un’atmosfera da protagonista assoluto del torneo romano.