Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio dopo una lite tra ragazzi: fermato un 15enne

Lite tra minorenni a Napoli, un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio durante una discussione tra ragazzi. Il giovane è stato operato d’urgenza nella notte dopo tre fendenti all’addome che hanno colpito organi interni.

Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri dopo essere stato colpito con diverse coltellate nel centro di Napoli. L’episodio è avvenuto in piazza Municipio, dove sarebbe scoppiata una lite tra adolescenti degenerata nel giro di pochi minuti.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato raggiunto da almeno tre fendenti all’addome. Le ferite hanno interessato anche gli organi interni e hanno reso necessario il trasferimento immediato all’ospedale Pellegrini, dove il minorenne è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico.

Il 14enne si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Sul luogo dell’aggressione era presente una pattuglia della Polizia Municipale che è intervenuta subito dopo il ferimento, riuscendo a bloccare il presunto aggressore.

Si tratta di un ragazzo di 15 anni, fermato con l’accusa di tentato omicidio. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le cause della lite e ricostruire quanto accaduto prima dell’accoltellamento.