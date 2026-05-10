Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: fermato un ragazzo di 15 anni

Napoli, un 14enne è stato accoltellato durante una lite in piazza Municipio. La polizia municipale ha fermato un ragazzo di 15 anni poco dopo l’aggressione. I magistrati valutano l’ipotesi di tentato omicidio.

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un coltello nel centro di Napoli, durante una violenta lite scoppiata in piazza Municipio. Per l’aggressione è stato arrestato un quindicenne, individuato dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto.

L’episodio è avvenuto in una delle aree più frequentate della città. Alcuni presenti hanno assistito alla discussione degenerata rapidamente fino al ferimento del minorenne. L’intervento degli agenti ha permesso di interrompere lo scontro e bloccare il presunto aggressore poco dopo l’accoltellamento.

Il ragazzo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e cercando di chiarire il motivo che ha provocato la lite tra i due adolescenti.

La procura per i minorenni sta esaminando il caso e valuta diverse ipotesi di reato. Tra queste ci sono le lesioni gravissime e il tentato omicidio, in attesa degli accertamenti sulle ferite riportate dal quattordicenne e sulla dinamica completa dell’aggressione.