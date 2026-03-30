Marano, 15enne accoltella due coetanei dopo lite tra ragazzi

Un 15enne ha accoltellato due coetanei a Marano dopo una lite legata a rivalità tra gruppi e ragazze. L’aggressione è avvenuta vicino alle giostre poco prima di mezzanotte, con diversi fendenti che hanno ferito gravemente uno dei ragazzi.

Un ragazzo di 15 anni ha aggredito con un coltello due coetanei a Marano, nell’area nord di Napoli, al termine di un diverbio nato tra gruppi di giovani. L’episodio si è verificato in via Falcone, nei pressi delle giostre, poco prima della mezzanotte. Dopo l’attacco, il giovane si è dato alla fuga, ma è stato individuato e fermato dai carabinieri poche ore più tardi.

Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe degenerata rapidamente: prima spintoni e schiaffi, poi l’uso del coltello. Uno dei due feriti ha raccontato di essere intervenuto per difendere il cugino, ricevendo tre coltellate, mentre l’altro è stato colpito con diversi fendenti, almeno sei o sette secondo le prime testimonianze.

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I due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: uno al pronto soccorso di Pozzuoli, l’altro a Giugliano in Campania. Le ferite più serie riguardano l’addome, ma entrambi non risultano in pericolo di vita. I medici stanno ancora valutando con precisione la prognosi, in particolare per il giovane colpito più gravemente.

Alla base dell’aggressione ci sarebbero motivi banali, legati a rivalità tra gruppi e questioni sentimentali. Alcuni testimoni parlano di tensioni frequenti tra ragazzi provenienti da comuni vicini, con provocazioni e scontri già avvenuti in passato nelle stesse aree.

La madre di uno dei feriti ha spiegato che il figlio è intervenuto per aiutare il cugino durante la lite, finendo per essere colpito più volte. Ha espresso rabbia per quanto accaduto, sottolineando come un gesto impulsivo abbia rischiato di trasformarsi in tragedia.

L’aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica e verificare eventuali responsabilità di altri presenti al momento dei fatti.