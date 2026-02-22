Al Bano ricorda la fine con Romina Power e il dolore dopo Ylenia

Al Bano torna sulla rottura con Romina Power e racconta il dolore vissuto dopo la scomparsa della figlia Ylenia. Ospite a Verissimo, il cantante ricorda quegli anni difficili e chiarisce il suo punto di vista sulla fine della loro storia.

La separazione tra Al Bano e Romina Power, resa ufficiale nel 1999, continua a segnare la memoria della musica italiana. Alla base della rottura anche il trauma per la scomparsa della figlia Ylenia nel 1994, un evento che ha cambiato profondamente gli equilibri della coppia.

Ospite a Verissimo, il cantante di Cellino San Marco ha parlato senza filtri di quel periodo. Per Romina, ha spiegato, resta l’idea di un grande amore. Lui invece non la vede allo stesso modo. Ha raccontato di aver sofferto molto e di aver accettato una decisione che non condivideva, ricordando quanto sia stato difficile immaginare la fine di quella storia.

Al Bano ha descritto il loro legame come un rapporto straordinario, costruito tra lavoro e vita privata. Un’unione che, a suo dire, suscitava ammirazione ovunque ma che per lui era semplicemente la normalità. La rottura non è stata facile da affrontare, ma col tempo ha trovato un nuovo equilibrio, anche grazie alla relazione con Loredana Lecciso, al suo fianco da oltre vent’anni.

Durante l’intervista è tornata anche la discussione su “Felicità”, il brano simbolo della coppia. Dopo le dichiarazioni di Romina, che lo ha definito una canzone banale, il cantante ha replicato con ironia, sottolineando come il pubblico continui ad amarla dopo decenni.

Ha ricordato anche un episodio del passato: Romina gli avrebbe chiesto perché da sola non ottenesse lo stesso successo. La risposta, per lui, era evidente. Nonostante tutto, Al Bano ha riconosciuto il valore artistico e umano dell’ex moglie, parlando di sentimenti intensi e di un legame che, almeno per un periodo, ha avuto una forza unica.