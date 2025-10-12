Chi è Paola Caruso a Verissimo: la forza di una madre tra carriera, adozione e la battaglia del figlio Michele

Paola Caruso torna oggi, domenica 12 ottobre, ospite a Verissimo per una nuova intervista con Silvia Toffanin. La showgirl, diventata popolare come “Bonas” del programma Avanti un altro!, ripercorrerà la sua vita, tra successi televisivi e la difficile lotta del figlio Michele, colpito da gravi conseguenze dopo una puntura errata.

Nata a Catanzaro il 17 gennaio 1985, Paola Caruso debutta nel mondo dello spettacolo nel 2003 partecipando a Miss Italia, dove conquista il titolo di “Miss Moda Mare Triumph Calabria”. Tre anni dopo appare a Uomini e Donne come corteggiatrice, ma la vera popolarità arriva con il ruolo di Bonas ad Avanti un altro! su Canale 5, che la rende uno dei volti più riconoscibili del programma.

Nel 2016 partecipa a L’Isola dei Famosi, classificandosi quarta, e successivamente prende parte alla versione spagnola del reality, Supervivientes. Due anni più tardi entra nel cast di Pechino Express insieme a Tommaso Zorzi nella coppia “I Ridanciani”, ma abbandona il programma dopo aver scoperto di essere incinta. Nel 2022 partecipa a La Pupa e il Secchione Show.

A soli 13 anni scopre di essere stata adottata. La madre adottiva si chiama Wanda, mentre il padre Michele è scomparso nel 2015. Anni dopo, grazie a Barbara D’Urso, Paola ritrova la madre biologica, Imma Meleca, durante una puntata di Pomeriggio Cinque. Il test del DNA conferma la parentela e tra le due nasce un rapporto di affetto e perdono.

Durante un’intervista a Verissimo, la showgirl ha raccontato anche il difficile momento vissuto quando la madre biologica è stata operata d’urgenza al cervello: “Pensavo di perderla, ma l’intervento è andato bene e si è ripresa”, aveva confidato.

Nel corso degli anni, la vita sentimentale di Paola è spesso finita sotto i riflettori. Dopo un flirt con Stefano Bonolis, ha avuto una relazione con Andrea Casalino e successivamente con Francesco Caserta, imprenditore residente a Monaco e padre del suo unico figlio, Michele, nato il 2 marzo 2019. Dopo la nascita del bambino, Paola ha intrapreso una lunga battaglia legale per il riconoscimento del figlio, che ha infine vinto.

Nel 2014 ha avuto una relazione con Gianmarco, definito “un raggio di sole mandato da Dio”, ma la storia è terminata dopo la scoperta di tradimenti. “Era difficile mantenere una relazione a quattro”, aveva spiegato la showgirl riferendosi alle complicazioni familiari.

Il momento più drammatico della sua vita arriva durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, quando Michele, colpito da febbre alta, subisce una puntura sbagliata che gli provoca la lesione del nervo sciatico. “Dopo l’iniezione è caduto dal letto, la gambina gli penzolava”, aveva raccontato a Verissimo. Da allora il bambino riesce a camminare solo con un tutore e ha intrapreso un lungo percorso di cure e fisioterapia.

Nel 2024, Paola è volata negli Stati Uniti per ulteriori accertamenti in una clinica specializzata. “Hanno confermato che il danno è permanente. Non esiste, al momento, una cura che possa restituirgli completamente l’uso della gamba”, ha rivelato con dolore.

Lo scorso marzo, la showgirl è tornata a Verissimo per aggiornare sulle condizioni del figlio, sottoposto a un intervento durato cinque ore. “L’operazione è riuscita. Michele porta ancora il tutore e dovrà tenerlo per un altro anno, ma ho visto miglioramenti: il piedino è finalmente dritto”, ha raccontato con emozione.

“È stato un periodo durissimo. Michele è rimasto per 90 giorni senza poter camminare, piangeva perché voleva solo uscire a giocare con i suoi amici. Ora è seguito da uno psicologo, voglio solo che torni a essere felice”, ha concluso la showgirl nello studio di Silvia Toffanin.