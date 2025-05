Paola Caruso a Verissimo: il coraggio per il figlio Michele e la sua rinascita in tv

Home / Social News / Paola Caruso a Verissimo: il coraggio per il figlio Michele e la sua rinascita in tv

Paola Caruso è tornata oggi, domenica 11 maggio, ospite a Verissimo, per raccontare la sua storia fatta di successi televisivi e difficili prove personali. L’ex Bonas di “Avanti un Altro” ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera e ha parlato del dramma che ha colpito il figlio Michele, vittima di una lesione permanente al nervo sciatico dopo una puntura sbagliata ricevuta durante una vacanza in Egitto.

Il dramma del figlio Michele e il viaggio della speranza

Durante l’intervista, Paola ha ricordato con dolore il momento in cui il piccolo Michele, all’età di tre anni, cadde a terra senza riuscire più a camminare. Il danno neurologico, diagnosticato dai medici americani durante una lunga trasferta negli Stati Uniti, è stato definito permanente. Il bambino oggi cammina solo con un tutore, ma dopo un delicato intervento durato 5 ore e mesi di riabilitazione, la showgirl ha raccontato con commozione i piccoli progressi del figlio: “Il piedino ora è dritto, sta riprendendo a muoversi”.

Paola ha condiviso anche la sofferenza psicologica vissuta da Michele, costretto a restare immobile per 90 giorni: “Piangeva, voleva uscire e giocare. Ora si sta facendo aiutare da uno psicologo, voglio solo vederlo felice”.

Dal successo in tv alla scoperta delle sue origini

Nata a Catanzaro il 17 gennaio 1985, Paola Caruso ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 2003. Dopo l’esperienza a “Uomini e Donne” e la laurea in Giurisprudenza, è diventata un volto familiare del piccolo schermo come Bonas nel programma di Canale 5 “Avanti un Altro!”. Ha preso parte a numerosi reality come “L’Isola dei Famosi”, “Supervivientes”, “Pechino Express” e “La Pupa e il Secchione Show”.

A 13 anni ha scoperto di essere stata adottata. Dopo anni di silenzio, grazie all’aiuto di Barbara D’Urso, ha ritrovato la madre biologica, Imma Meleca. Le due si sono riabbracciate a “Pomeriggio Cinque” e il test del DNA ha confermato il legame. “L’ho perdonata”, ha raccontato Paola, che ha vissuto momenti drammatici anche con la madre naturale, operata d’urgenza al cervello mentre lei si trovava negli USA con Michele.

Amori e battaglie personali

La showgirl ha vissuto varie relazioni, tra cui quella con Andrea Casalino e con Francesco Caserta, padre del piccolo Michele. Dopo la nascita del figlio, ha affrontato una lunga battaglia legale per il riconoscimento della paternità, che si è conclusa con una vittoria. Oggi, Paola ha ritrovato serenità accanto a Gianmarco, il compagno che l’ha sostenuta nel periodo più buio.

La sua forza e determinazione l’hanno resa un esempio di resilienza. A Verissimo, il suo racconto si è trasformato in un messaggio di amore, coraggio e speranza.

Guarda anche il video:

Video Paola Caruso torna ad Avanti un Altro 2024 #superguidatv Video Paola Caruso torna ad Avanti un Altro 2024 #superguidatv

Altri aggiornamenti su Paola Caruso

Paola Caruso : Chi è la Bonas, la sua vita e le sfide con il figlio Michele

Paola Caruso, nota showgirl italiana, sarà ospite oggi, domenica 16 marzo 2025, nel programma "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin.