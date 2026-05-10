Musetti-Cerundolo a Roma, orario del match e dove vedere il terzo turno in tv

Musetti torna agli Internazionali d’Italia dopo il successo su Mpetshi-Perricard e affronta Cerundolo al terzo turno di Roma. L’azzurro cerca il passaggio agli ottavi contro un avversario già battuto due volte in carriera.

Lorenzo Musetti torna in campo oggi agli Internazionali d’Italia 2026 per il match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista azzurro affronta l’argentino Francisco Cerundolo dopo aver superato al debutto il francese Giovanni Mpetshi-Perricard.

Musetti arriva al torneo romano dopo il buon percorso della passata edizione, chiusa con la semifinale raggiunta al Foro Italico. Dall’altra parte della rete ci sarà Cerundolo, reduce dal successo ottenuto contro il cileno Alejandro Tabilo nel turno precedente.

Il confronto tra i due giocatori è in programma oggi, domenica 10 maggio, con l’orario ufficiale che non è stato ancora comunicato dagli organizzatori. I precedenti sono in perfetto equilibrio: quattro sfide disputate e due vittorie per parte.

L’ultimo incrocio risale ai playoff di Coppa Davis, quando Cerundolo riuscì a imporsi in due set. Musetti proverà ora a riscattare quella sconfitta davanti al pubblico di Roma.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport. La sfida sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e sulla piattaforma NOW.