Musetti-Djokovic: orario, precedenti e dove vedere il match in tv

Lorenzo Musetti torna protagonista a Melbourne e affronta Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open 2026. Un match notturno molto atteso, tra ambizioni azzurre e il peso dei precedenti contro il campione serbo.

L’avventura di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026 prosegue fino ai quarti di finale, dove l’azzurro è atteso da una delle sfide più impegnative del torneo. Nella notte italiana tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, il tennista carrarino scenderà in campo a Melbourne contro Novak Djokovic, in un confronto che vale l’accesso alle semifinali dello Slam australiano.

Musetti arriva all’appuntamento dopo un percorso solido e progressivo. Nei primi turni ha superato Raphael Collignon, poi il derby italiano con Lorenzo Sonego, quindi Tomas Machac e infine Taylor Fritz agli ottavi, mostrando continuità e qualità nei momenti chiave del torneo.

Cammino diverso per Djokovic, che ha raggiunto i quarti grazie a una combinazione di vittorie e circostanze favorevoli. Il serbo ha eliminato Martinez, Maestrelli e Van de Zandschulp, mentre negli ottavi ha beneficiato del ritiro di Mensik, staccando così il pass per il turno successivo.

Il match tra Musetti e Djokovic è in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 4.30 italiane. I due si sono affrontati dieci volte nel circuito maggiore, con un bilancio nettamente favorevole al tennista serbo, avanti nove successi a uno. L’ultimo confronto risale al torneo Atp di Atene, dove Djokovic si è imposto in finale.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, disponibili tramite smart tv. L’intero torneo degli Australian Open 2026 è visibile anche in streaming su Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max.