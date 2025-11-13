Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta tv

Lorenzo Musetti torna in campo alle ATP Finals di Torino per l’ultima e decisiva sfida del girone Jimmy Connors. Oggi, giovedì 13 novembre, l’azzurro affronta lo spagnolo Carlos Alcaraz in un match che può cambiare il destino della qualificazione alle semifinali.

Musetti arriva alla partita dopo la brillante vittoria contro Alex De Minaur, che ha riacceso le sue possibilità di avanzare nonostante il ko all’esordio con Taylor Fritz. Alcaraz, invece, ha superato sia l’australiano sia l’americano nelle prime due uscite, presentandosi all’appuntamento con un percorso netto.

La sfida tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi non prima delle 20.30. I due si sono già affrontati otto volte, con lo spagnolo avanti per 7-1 nei precedenti. L’ultimo incrocio risale alla semifinale del Roland Garros, quando Musetti fu costretto al ritiro nel quarto set per un problema fisico.

Musetti-Alcaraz sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. La copertura tv è disponibile anche su Sky Sport, mentre lo streaming sarà accessibile tramite Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.