Scioperi negli aeroporti italiani, l'11 maggio voli EasyJet e servizi di terra a rischio

EasyJet e aeroporti italiani verso il caos per gli scioperi dell’11 maggio, con stop di piloti, assistenti di volo e personale di terra. Disagi attesi da Palermo a Roma, mentre Enac conferma le fasce orarie protette.

Giornata difficile per il trasporto aereo italiano domani, 11 maggio, a causa di una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie, aeroporti e servizi di assistenza a terra. Le agitazioni interesseranno diverse città italiane e potrebbero provocare ritardi, cancellazioni e pesanti ripercussioni sui collegamenti nazionali e internazionali.

La mobilitazione principale riguarda EasyJet. Piloti e assistenti di volo incroceranno le braccia dalle 10 alle 18 nell’ambito dello sciopero nazionale proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta e Anpac. I sindacati parlano di trattative ferme sul rinnovo del contratto e denunciano problemi organizzativi e rapporti sindacali deteriorati. La protesta arriva dopo altri due stop già effettuati nei mesi scorsi, uno di quattro ore il 31 gennaio e uno di ventiquattro ore il 26 febbraio.

L’Enac ha pubblicato sul proprio sito l’elenco dei voli garantiti durante gli scioperi. Restano inoltre confermate le fasce di tutela nelle quali le compagnie dovranno assicurare i collegamenti programmati, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Garantiti anche i voli di emergenza, sanitari, militari e umanitari.

A Palermo lo sciopero coinvolgerà dalle 12 alle 16 il personale delle società di handling Asc Handling, Aviapartner e Gh Palermo. I sindacati contestano le condizioni di lavoro del personale aeroportuale, giudicate ormai insostenibili.

Disagi previsti anche negli scali di Roma e Napoli per lo stop dei dipendenti Enav, programmato nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 18 su iniziativa di Uiltrasporti.

Situazione delicata pure a Cagliari, dove tra le 13 e le 17 si fermeranno i lavoratori delle società Sogaer, Sogaerdyn e Sogaersecurity. Le organizzazioni sindacali chiedono il rinnovo dei contratti e denunciano carichi di lavoro eccessivi all’interno dello scalo sardo.

All’aeroporto di Roma Fiumicino è previsto invece lo sciopero dei dipendenti di Adr Security dalle 12 alle 16, mentre a Varese si fermeranno gli operatori del comparto cargo delle aziende Alha e Mle-Bcube dalle 13 alle 17.