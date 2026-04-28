Scioperi maggio 2026: calendario completo tra trasporti, scuola, sanità e voli a rischio

Maggio 2026 sarà segnato da numerosi scioperi per rivendicazioni su salari e condizioni di lavoro, con proteste diffuse in trasporti, scuola e sanità. Previsti stop nazionali e locali che potranno incidere sugli spostamenti quotidiani.

Maggio si annuncia come un mese complesso per chi si sposta o utilizza servizi pubblici. Sono previste tre giornate di sciopero generale distribuite nel corso del mese, accompagnate da una lunga serie di agitazioni che coinvolgeranno diversi settori, dai trasporti alla scuola fino alla sanità.

La prima mobilitazione generale è fissata per il 1° maggio e interesserà gran parte delle categorie pubbliche e private, con esclusione di trasporti e scuola. A metà mese, tra il 15 e il 16 maggio, una seconda protesta di 48 ore coinvolgerà lavoratori del pubblico impiego, ministeri, istruzione, università, sanità, ferrovie e altri comparti produttivi. Il terzo sciopero generale è previsto il 29 maggio.

Particolarmente intensa la situazione nel mondo della scuola. Il 6 e 7 maggio sono in programma diverse mobilitazioni nazionali che riguardano dirigenti, insegnanti e personale Ata. Le proteste riguardano il rinnovo salariale, il precariato e le contestazioni legate alle prove Invalsi e alla riforma degli istituti tecnici. A Roma, il 12 maggio si fermano anche i lavoratori di nidi e scuole dell’infanzia convenzionate.

Sul fronte dei trasporti, il calendario è fitto e distribuito su più livelli. I treni saranno interessati da uno stop tra il 28 e il 29 maggio, mentre nello stesso periodo si fermano anche le autostrade. Il 7 maggio è previsto uno sciopero del trasporto marittimo per l’intera giornata.

Giornata critica quella dell’11 maggio per il traffico aereo. Oltre allo sciopero nazionale dei dipendenti Easyjet dalle 10 alle 18, si aggiungono proteste locali che coinvolgono personale aeroportuale e servizi di sicurezza in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Cagliari e Palermo.

Anche il settore sanitario sarà coinvolto. Il 18 maggio è previsto uno sciopero nazionale che riguarderà il personale del servizio sanitario, cooperative e realtà socio-assistenziali, con possibili ripercussioni su visite e servizi.

Il trasporto merci su gomma si fermerà per più giorni consecutivi, dal 25 al 29 maggio, con uno stop nazionale che potrebbe influire sulla logistica e sulla distribuzione delle merci.

A livello locale, numerose città saranno interessate da proteste del trasporto pubblico. Il 5 maggio stop a Messina, Firenze e Napoli, mentre l’8 maggio disagi sono previsti a Potenza e Trento. Tra il 9 e il 10 maggio si fermano i lavoratori Eav a Napoli. Il 14 maggio sciopero a Novara, mentre il 15 maggio saranno coinvolte diverse città tra cui Catania, Padova, Perugia e Salerno. Il 20 maggio nuova agitazione a Napoli con lo stop del servizio Eav.