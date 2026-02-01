Scioperi di febbraio, trasporti a rischio in tutta Italia: treni, voli e bus fermi in più date

Febbraio sarà un mese complicato per chi si sposta: una lunga serie di scioperi colpirà treni, aerei, autobus, porti e autostrade. Le agitazioni sono distribuite lungo tutto il mese, con giornate ad alto rischio per pendolari e viaggiatori.

Il calendario delle proteste nei trasporti si apre subito, con una sequenza di astensioni dal lavoro che coinvolge diversi settori. Complessivamente sono circa venti le iniziative sindacali annunciate, con effetti attesi su trasporto ferroviario, pubblico locale e traffico aereo.

La prima giornata critica è il 2 febbraio. In Lombardia è previsto uno sciopero di 23 ore del personale Trenord proclamato da Orsa Ferrovie. Nel Lazio, invece, si fermano per 4 ore i lavoratori degli appalti ferroviari Elior Itinere e Polaris, su iniziativa di Uilt-Uil e Ugl Ferrovieri.

Leggi anche Sciopero trasporti a febbraio: stop a treni, bus e voli, tutte le date e i servizi garantiti

Nuovo stop nel settore ferroviario il 5 febbraio, quando per 8 ore incrocerà le braccia il personale di Trenitalia della Direzione tecnica officine meccaniche costruzioni locomotive di Rimini. L’agitazione ha carattere provinciale.

Il 6 febbraio si annuncia come una giornata particolarmente pesante. Nei porti è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da Usb Lavoro Privato. Nello stesso giorno, il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione II Tronco di Milano si ferma per 8 ore a turno.

Sempre il 6 febbraio sono previste diverse proteste nel trasporto pubblico locale. In Abruzzo sciopero di 24 ore per il personale Tua, sia a livello regionale sia nelle unità produttive di Lanciano e Teramo. A Bari, invece, l’Amtab si ferma per 4 ore.

Il 13 febbraio tocca di nuovo al trasporto pubblico. A Bolzano è previsto uno sciopero di 24 ore del personale Sasa, mentre a Termoli si fermano per l’intera giornata i dipendenti della Gtm. A Udine è annunciata un’astensione di 9 ore del personale Arriva.

La data più delicata per chi deve volare è lunedì 16 febbraio. È in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo che coinvolge il personale Ita Airways, i lavoratori degli handling di Linate e Malpensa e gli assistenti di volo Vueling. Nella stessa giornata è previsto anche uno stop di 4 ore del personale di terra e di volo Ita indetto da Usb.

Il mese si chiude con un nuovo appuntamento critico per i treni. Tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio è prevista un’assemblea nazionale con sciopero di 24 ore del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato, a partire dalle 21 del 27. Nello stesso periodo si fermano per 4 ore anche gli operatori di esercizio delle Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici di Bari.