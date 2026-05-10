Verissimo, gli ospiti del 10 maggio da Clementino a Romina Carrisi nel salotto di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin celebra i vent’anni di carriera di Clementino nella puntata di Verissimo del 10 maggio. In studio anche Romina Carrisi, Nek con la figlia Beatrice e l’attrice Özge Özpirinççi con il marito. ```html

Torna Verissimo con una nuova puntata in onda oggi, domenica 10 maggio, alle 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà in studio artisti, protagonisti della televisione e volti molto seguiti dal pubblico, tra racconti personali e momenti dedicati alla musica.

Tra gli ospiti più attesi c’è Clementino, che festeggerà vent’anni di carriera ripercorrendo alcune tappe della sua esperienza artistica. Il rapper presenterà anche il nuovo singolo “Children”, appena uscito.

Spazio poi a Romina Carrisi, intervenuta dopo le recenti tensioni mediatiche che hanno coinvolto i suoi genitori Al Bano e Romina Power. Nel corso dell’intervista racconterà il suo punto di vista e le emozioni vissute negli ultimi giorni.

Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno anche Nek insieme alla figlia Beatrice per un’intervista dedicata al rapporto familiare e alla vita privata del cantante lontano dal palco.

Ospite della puntata anche Paola Caruso, accompagnata dal figlio Michele. La showgirl parlerà della sua esperienza televisiva e del periodo affrontato dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chiuderà la puntata l’attrice turca Özge Özpirinççi, conosciuta dal pubblico italiano per il ruolo di Bahar nella serie “La forza di una donna”. In studio sarà presente anche il marito Burak Yamantürk.

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