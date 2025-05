Verissimo oggi 3 maggio su Canale 5: ospiti e interviste con Toffanin, Gentili, Locatelli e Muscat

Home / Social News / Verissimo oggi 3 maggio su Canale 5: ospiti e interviste con Toffanin, Gentili, Locatelli e Muscat

Oggi sabato 3 maggio alle ore 16:30 su Canale 5 torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che proseguirà anche domenica 4 maggio alla stessa ora. Tra gli ospiti in studio, Veronica Gentili, nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi in partenza mercoledì 7 maggio, insieme a Pierpaolo Pretelli, scelto come inviato dall’Honduras.

Nel parterre anche Antonella Mosetti, pronta a partire come naufraga nel reality. Spazio poi a volti noti e amati: lo chef stellato Giorgio Locatelli, la storica presentatrice Mariolina Cannuli e la cantante Emma Muscat, attualmente incinta. Per la prima volta insieme, Briga e la moglie Arianna si racconteranno in una speciale intervista di coppia.

Simona Ventura condividerà le sue emozioni in vista del nuovo ruolo da opinionista nel reality. Torna anche Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello, ora pronta a rimettersi in gioco.

Commoventi i momenti dedicati alla memoria: Anouchka Delon ricorderà il padre Alain Delon, scomparso lo scorso agosto, mentre Chiara Tramontano sarà ospite per onorare la sorella Giulia, uccisa a 29 anni al settimo mese di gravidanza.

Infine, Annalisa Minetti parlerà per la prima volta del difficile momento personale che sta attraversando.

Lulù Selassie replica a Manuel Bortuzzo dopo l'intervista a Verissimo: le accuse e l'attacco a Silvia Toffanin

Lulù Selassie ha reagito alle dichiarazioni di Manuel Bortuzzo, rilasciate nell'intervista di domenica 27 aprile a Verissimo.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a Verissimo: l'amore nato da adolescenti e l'annuncio della prima figlia

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi saranno ospiti oggi, domenica 27 aprile, a Verissimo. La coppia, in attesa della loro prima figlia, racconterà a Silvia Toffanin la loro storia d’amore, iniziata durante l’adolescenza.

Verissimo: ospiti e interviste di domenica 27 aprile su Canale 5

Oggi, domenica 27 aprile, alle 16:30 su Canale 5 torna Verissimo con Silvia Toffanin e il secondo appuntamento del weekend.