Festa della mamma, fiori e gioielli tra i regali più scelti dagli italiani per il 10 maggio

Le mamme italiane riceveranno soprattutto fiori e piante per la festa del 10 maggio. Secondo Coldiretti quasi una persona su due sceglierà bouquet o composizioni verdi, mentre crescono anche regali legati al relax e alle esperienze.

Trovare il pensiero giusto per la festa della mamma continua a mettere in difficoltà milioni di italiani. Anche quest’anno, però, piante e fiori restano i doni più acquistati per celebrare la ricorrenza del 10 maggio. Secondo un’indagine online realizzata da Coldiretti, il 46% degli intervistati ha deciso di puntare su bouquet, composizioni floreali o piante ornamentali.

Subito dopo si piazzano accessori e profumi. Il 19% degli italiani preferisce infatti regalare bigiotteria, fragranze o gioielli veri e propri. Non manca chi sceglie soluzioni più semplici e familiari, come portare un dolce durante il pranzo in famiglia oppure evitare del tutto l’acquisto di un regalo. Entrambe le opzioni raccolgono il 14% delle preferenze.

Una quota più ridotta, pari al 7%, ha invece deciso di regalare esperienze dedicate al relax. Tra le idee più diffuse ci sono voucher per weekend, smart box, pranzi in agriturismo o cene al ristorante.

I fiori più richiesti per questa occasione restano rose, peonie, ranuncoli e camomille, ma aumentano anche le richieste per ortensie, fiordalisi e limonium. Chi preferisce un dono destinato a durare più a lungo punta invece sulle piante ornamentali da appartamento o balcone, come gerani, petunie e dipladenie.

Coldiretti invita inoltre a scegliere produzioni italiane acquistando direttamente dai coltivatori o nei mercati di Campagna Amica, così da sostenere la filiera nazionale.

Domenica 10 maggio l’associazione sarà presente anche alla Race for the Cure di Roma, la manifestazione organizzata da Komen Italia per raccogliere fondi contro il tumore al seno. Durante la giornata, al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo in via di San Teodoro, tutte le mamme riceveranno un fiore in omaggio.