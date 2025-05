Festa della Mamma: Origini, Storia e Perché si Celebra a Maggio

Oggi, 11 maggio, si celebra la Festa della Mamma, una delle ricorrenze più sentite e diffuse, che cade ogni anno la seconda domenica di maggio. Ma come è nata questa festa e perché proprio in questo periodo?

Le radici antiche tra divinità femminili e culto della maternità

La storia della Festa della Mamma affonda le sue radici nell’antichità greco-romana, quando si rendeva omaggio alle divinità femminili legate alla fertilità e alla natura. Successivamente, nel Medioevo e nel Rinascimento, queste celebrazioni vennero sostituite da feste religiose dedicate alla Vergine Maria, venerata come Theotokos ("Madre di Dio"). Questo titolo fu ufficializzato nel 431 durante il Concilio di Efeso, ma era già presente nella devozione popolare a partire dal III secolo.

In questo contesto, la maternità era celebrata simbolicamente attraverso il culto mariano, pur senza che le madri venissero festeggiate come avviene oggi.

Dall’America dell’Ottocento alla proclamazione ufficiale

La Festa della Mamma moderna nasce negli Stati Uniti tra Ottocento e Novecento grazie a due figure fondamentali: Ann Reeves Jarvis, attivista pacifista, e sua figlia Anna Jarvis. Dopo la Guerra civile americana, Ann organizzò incontri tra madri di fazioni opposte per promuovere la riconciliazione. Nel 1870 la poetessa Julia Ward Howe lanciò un appello con la “Mother’s Day Proclamation”, chiedendo alle donne un impegno attivo per la pace.

Fu però Anna Jarvis a insistere per una festa ufficiale in onore delle madri. Dopo anni di impegno, nel 1914 il presidente Woodrow Wilson proclamò la seconda domenica di maggio come data ufficiale per la celebrazione del Mother’s Day negli USA, in memoria della madre Ann scomparsa proprio in quel periodo.

L’arrivo in Italia e l’evoluzione della ricorrenza

In Italia la Festa della Mamma arrivò nel 1933 sotto il regime fascista, ma con finalità propagandistiche: il 24 dicembre veniva celebrata la "Giornata della madre e del fanciullo", premiando le madri più prolifiche nell’ottica della politica natalista.

Solo nel dopoguerra la ricorrenza cambiò volto, assumendo un significato più affettivo e simbolico. Negli anni ’50 si diffusero due versioni della festa: una a carattere religioso, promossa da un parroco di una frazione di Assisi, e una a fini commerciali, organizzata in Liguria dai fiorai. Entrambe scelte simbolicamente a maggio, mese legato alla Madonna e alla primavera.

Dal 1959 la festa si è consolidata e dopo alcuni anni celebrata l’8 maggio, è stata definitivamente fissata alla seconda domenica di maggio, diventando una ricorrenza stabile anche in Italia.

