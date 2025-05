Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali

La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale. Le stime dell’Assofioristi Confesercenti indicano una spesa che supererà i 200 milioni di euro per bouquet e piantine. L'origine antica di questa celebrazione, già presente ai tempi dei greci e dei romani, è legata alla primavera e alla rinascita della natura, elemento che spiega il legame con il mondo floreale.

La rosa resta il fiore più donato, sia singolarmente sia nei mazzi. Seguono orchidee, peonie, garofani, girasoli, tulipani e anturium. Cresce anche la preferenza per le piante in vaso, viste come regali più duraturi: azalee, ortensie, rose in pianta, calle, gardenie e gerani sono tra le scelte più diffuse.

Accanto ai fiori si affermano piccoli pensieri come cuoricini di cioccolato, orsetti di peluche e angioletti di porcellana, perfetti da abbinare ai bouquet. Per chi desidera qualcosa di più originale, le esperienze da condividere rappresentano un’alternativa apprezzata: una giornata alle terme, un trattamento benessere o una visita a un parco divertimenti.

Al Magicland, nel Centro-Sud, è in programma Magic Winx, un’attrazione sensoriale tra scenografie fatate, pianeti incantati e foglie volanti, pensata per far vivere emozioni uniche in famiglia.

Tra le novità 2025 anche il diario “Mamma raccontami la tua vita”, un regalo intimo e personale che può trasformarsi, negli anni, in una preziosa eredità affettiva per i figli.

