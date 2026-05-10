Juventus batte Lecce con Vlahovic, bianconeri al terzo posto in Serie A

Home / Social News / Juventus batte Lecce con Vlahovic, bianconeri al terzo posto in Serie A

La Juventus supera il Lecce grazie a Vlahovic e sale al terzo posto. Il gol arriva dopo pochi secondi e indirizza una sfida segnata anche da due reti annullate ai bianconeri nella ripresa.

Juventus batte Lecce con Vlahovic, bianconeri al terzo posto in Serie A

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

La Juventus conquista tre punti pesanti nella corsa alla Champions League e passa 1-0 sul campo del Lecce nella 36esima giornata di Serie A. A decidere la partita è Dusan Vlahovic, in gol dopo appena un minuto di gioco. L’avvio dei bianconeri è immediato. Dopo pochi secondi la squadra allenata da Spalletti trova il vantaggio con Vlahovic, bravo a sfruttare una delle prime occasioni create dagli ospiti. Il Lecce prova a reagire nel corso del match, ma senza riuscire a trovare il pareggio. Nella ripresa la Juventus riesce anche a segnare altre due volte, ma entrambe le reti vengono annullate. Nonostante questo, i bianconeri riescono a gestire il risultato fino al fischio finale, portando a casa una vittoria fondamentale per la classifica. Con questo successo la Juventus sale a quota 68 punti e si prende il terzo posto, superando il Milan che resta a una lunghezza di distanza. La Roma, invece, scivola a quattro punti dai bianconeri. Situazione più complicata per il Lecce, fermo a 32 punti e ancora quartultimo. La squadra di Di Francesco mantiene quattro punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima quando mancano ormai poche giornate alla fine del campionato. Nel prossimo turno di Serie A la Juventus affronterà la Fiorentina, mentre il Lecce sarà impegnato sul campo del Sassuolo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Roma batte Lecce con Vaz decisivo e aggancia la Juventus Vaz segna e decide Roma-Lecce, la vittoria nasce dalla scelta di puntare sui giovani e cambia l’inerzia di una squadra in difficoltà.

Lecce-Juventus 1-1: Rebic segna in extremis e blocca i bianconeri