Lecce-Juventus 1-1: Rebic segna in extremis e blocca i bianconeri

Ante Rebic spezza i sogni di vittoria della Juventus al Via del Mare. La sfida termina 1-1, regalando al Lecce un punto cruciale per la classifica, grazie al pareggio arrivato al terzo minuto di recupero. La rete di Rebic, ex Milan, è frutto di un perfetto assist di Krstovic. Il risultato permette ai giallorossi di raggiungere quota 13 punti, agganciando la Roma, mentre la Juventus sale a 26 punti, mantenendo il sesto posto.

La partita inizia con una Juventus aggressiva nel primo tempo, ma incapace di concretizzare le occasioni. Nei minuti iniziali, Thuram centra il palo con una deviazione su tiro di Conceicao, mentre lo stesso portoghese colpisce un altro legno poco dopo. Ancora Conceicao sfiora il vantaggio: il suo tiro viene respinto da Falcone e ribattuto in rete da Weah, ma il gol viene annullato per fuorigioco nell’azione iniziale. Il Lecce si rende pericoloso nel finale del primo tempo con Morente, che approfitta di un errore di Cambiaso ma non riesce a trovare il gol. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa, il Lecce cresce e si avvicina al gol con Krstovic e Morente, ma è la Juventus a passare in vantaggio al 68’. Cambiaso prova un tiro dalla distanza, deviato da Gaspar, che si insacca alle spalle di Falcone. Nonostante il vantaggio, i bianconeri sprecano l’occasione del raddoppio con Koopmeiners, lasciando al Lecce la possibilità di reagire.

Gli ultimi minuti vedono il debutto in Serie A del classe 2006 Diego Pugno, lanciato da Thiago Motta. Il Lecce non si arrende e, al 93’, trova il gol del pareggio: Rebic firma l’1-1 con un tap-in su assist basso di Krstovic. Il pubblico del Via del Mare esplode di gioia, mentre la Juventus lascia il campo con rimpianti per le occasioni mancate.

