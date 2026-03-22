Roma batte Lecce con Vaz decisivo e aggancia la Juventus

Vaz segna e decide Roma-Lecce, la vittoria nasce dalla scelta di puntare sui giovani e cambia l’inerzia di una squadra in difficoltà. All’Olimpico basta un episodio nel secondo tempo per ritrovare fiducia e agganciare la Juventus.

La Roma torna a vincere e lo fa di misura contro il Lecce, imponendosi 1-0 all’Olimpico. Una gara bloccata per lunghi tratti, risolta nella ripresa grazie all’ingresso dei più giovani. Il gol di Vaz spezza l’equilibrio e regala tre punti che rilanciano i giallorossi in classifica.

Il primo tempo scorre senza grandi sussulti. Il Lecce resta chiuso e non crea pericoli, mentre la squadra di Gasperini fatica a trovare ritmo e soluzioni. Svilar resta praticamente inattivo, chiamato solo a gestire qualche conclusione dalla distanza senza particolari difficoltà.

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In difesa Hermoso alterna errori a interventi decisivi, ma cresce nella ripresa: prima salva sulla linea, poi accompagna l’azione che porta al gol. Ndicka controlla con sicurezza le poche iniziative avversarie, mentre Mancini limita i rischi prima di uscire per un problema fisico.

A centrocampo la manovra resta lenta per buona parte del match. Cristante prova a guidare la squadra con inserimenti e lanci, ma senza continuità. Pisilli è tra i più attivi: pressa e si muove molto, trovando anche un gol annullato per fuorigioco. Pellegrini parte bene ma cala alla distanza.

La svolta arriva nella ripresa con i cambi. L’ingresso di Vaz cambia il volto della partita: il giovane attaccante porta vivacità, attacca gli spazi e trova il gol che decide l’incontro. Un’azione costruita con qualità e finalizzata con freddezza, che spegne i fischi e riaccende l’entusiasmo.

Accanto a lui si mette in evidenza anche Arena, appena sedicenne, che dimostra personalità nonostante l’età. Malen lavora molto davanti, costruisce l’azione del gol e resta un riferimento offensivo costante, anche se nel finale accusa la fatica.

Gasperini sceglie una formazione prudente all’inizio, ma legge bene la gara nella ripresa. I cambi risultano decisivi e la squadra ritrova equilibrio e incisività. Il successo consente alla Roma di agganciare la Juventus e tenere viva la corsa europea.