Internazionali d'Italia 2026, oggi il sorteggio a Roma con Sinner protagonista
Il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026 si tiene oggi 4 maggio a Roma e definisce i tabelloni del torneo, con Jannik Sinner tra i protagonisti più attesi dopo la vittoria a Madrid e l’avvio imminente delle gare.
Si entra nel vivo degli Internazionali d’Italia 2026 con il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile, in programma oggi lunedì 4 maggio alle 10.30. L’evento stabilirà gli accoppiamenti e il percorso dei tennisti nel Masters 1000 romano.
Il torneo prenderà il via il 5 maggio per il tabellone femminile e il giorno successivo per quello maschile. L’attenzione è rivolta soprattutto a Jannik Sinner, fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid, che scoprirà gli avversari sulla strada verso il titolo.
Il sorteggio si svolge nella suggestiva Piazza del Popolo, trasformata per l’occasione in un’arena tennistica. Qui sono già andate in scena le prequalificazioni e alcune sessioni di allenamento dei giocatori presenti al torneo.
Tra i partecipanti alla cerimonia figurano anche la polacca Iga Swiatek e il canadese Felix Auger-Aliassime, entrambi attesi protagonisti sulla terra rossa del Foro Italico.
La diretta del sorteggio sarà trasmessa in esclusiva su SuperTennis, con possibilità di seguirla anche in streaming attraverso il sito ufficiale, la piattaforma SuperTenniX e il canale YouTube del torneo.
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