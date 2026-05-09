Sinner sfida Ofner agli Internazionali di Roma, orario del debutto e dove vedere gli italiani

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Sinner debutta agli Internazionali d’Italia contro Ofner e cerca il sesto Masters 1000 consecutivo davanti al pubblico romano. Al Foro Italico giornata intensa anche per Paolini, Cobolli e Bellucci con diretta tv su Sky e NOW.

Sinner sfida Ofner agli Internazionali di Roma, orario del debutto e dove vedere gli italiani

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Gli Internazionali BNL d’Italia vivono una delle giornate più attese del torneo con il completamento del secondo turno maschile e le prime sfide del terzo turno femminile. Al Foro Italico il programma del sabato propone diversi protagonisti azzurri, con il pubblico romano pronto a seguire soprattutto l’esordio di Jannik Sinner. Il numero uno del ranking ATP scenderà in campo alle 19 sul Centrale contro l’austriaco Sebastian Ofner, attuale numero 82 del mondo. Per Sinner sarà il primo match nel torneo romano e anche un banco di prova importante dopo le ultime settimane, davanti a uno stadio tutto esaurito. L’altoatesino punta a proseguire la sua straordinaria serie nei Masters 1000, dove insegue il sesto titolo consecutivo. La giornata azzurra inizierà già in tarda mattinata con Jasmine Paolini. La tennista toscana, vincitrice dell’ultima edizione, affronterà la belga Elise Mertens intorno alle 13 sul Centrale. Subito dopo toccherà a Flavio Cobolli, impegnato contro il francese Térence Atmane in una sfida delicata per continuare il percorso nel torneo di casa. Spazio anche agli altri italiani presenti nel tabellone maschile. Mattia Bellucci sarà impegnato in mattinata contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry, avversario molto solido sulla terra rossa. Nel pomeriggio Andrea Pellegrino dovrà invece affrontare Arthur Fils, uno dei giovani più temuti del circuito. La copertura televisiva sarà distribuita su più canali Sky. Sky Sport Tennis seguirà gli incontri principali della giornata con lo studio dedicato a partire dalle 10.45 e la diretta dei match più attesi, compreso Sinner-Ofner in serata. Sky Sport Uno trasmetterà una selezione delle partite del programma, mentre Sky Sport Arena ospiterà altri incontri degli italiani. I campi secondari saranno invece visibili sui canali dedicati della piattaforma, con in campo anche giocatori come Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka, Andrey Rublev e Marin Cilic.

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