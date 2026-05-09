Elisa Isoardi sbaglia il nome di Gabriele Corsi in diretta, la replica ironica del conduttore

Elisa Isoardi confonde il nome di Gabriele Corsi durante Bar Centrale e il video finisce subito sui social. Il conduttore dell’Eurovision 2026 ha risposto con ironia rilanciando la clip online.

Momento imprevisto per Elisa Isoardi durante la puntata di “Bar Centrale” trasmessa sabato 9 maggio. La conduttrice stava commentando la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 e parlando dei volti scelti per la conduzione dell’evento ha avuto un vuoto di memoria proprio sul nome di Gabriele Corsi.

Isoardi ha citato Elettra Lamborghini, presente insieme a Corsi alla guida dello show musicale, ma si è fermata prima di pronunciare il nome del collega. Poco dopo ha provato a correggersi, sbagliando però ancora. “E Fabio Corsini, giusto?”, ha detto in diretta, tra l’imbarazzo e il sorriso.

Dalla regia è arrivato un suggerimento per aiutarla, ma la comunicazione non è stata immediata e la conduttrice ha continuato a confondersi. “È Daniele Corsi, scusate, mi perdonerà!”, ha aggiunto poco dopo cercando di rimediare alla gaffe.

La scena è stata condivisa rapidamente sui social e il video è arrivato anche allo stesso Gabriele Corsi, che ha scelto di rispondere con leggerezza. Il conduttore ha ripubblicato la clip accompagnandola con una battuta ironica: “Perdonata. Firmato Fabio e Daniele”, aggiungendo anche un cuore rosso.