Elisa Isoardi sbaglia il nome di Gabriele Corsi in diretta, la replica ironica del conduttore

Paola Cammarota | 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisa Isoardi confonde il nome di Gabriele Corsi durante Bar Centrale e il video finisce subito sui social. Il conduttore dell’Eurovision 2026 ha risposto con ironia rilanciando la clip online.

Elisa Isoardi
Elisa Isoardi sbaglia il nome di Gabriele Corsi in diretta, la replica ironica del conduttore
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Momento imprevisto per Elisa Isoardi durante la puntata di “Bar Centrale” trasmessa sabato 9 maggio. La conduttrice stava commentando la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 e parlando dei volti scelti per la conduzione dell’evento ha avuto un vuoto di memoria proprio sul nome di Gabriele Corsi.

Isoardi ha citato Elettra Lamborghini, presente insieme a Corsi alla guida dello show musicale, ma si è fermata prima di pronunciare il nome del collega. Poco dopo ha provato a correggersi, sbagliando però ancora. “E Fabio Corsini, giusto?”, ha detto in diretta, tra l’imbarazzo e il sorriso.

Dalla regia è arrivato un suggerimento per aiutarla, ma la comunicazione non è stata immediata e la conduttrice ha continuato a confondersi. “È Daniele Corsi, scusate, mi perdonerà!”, ha aggiunto poco dopo cercando di rimediare alla gaffe.

La scena è stata condivisa rapidamente sui social e il video è arrivato anche allo stesso Gabriele Corsi, che ha scelto di rispondere con leggerezza. Il conduttore ha ripubblicato la clip accompagnandola con una battuta ironica: “Perdonata. Firmato Fabio e Daniele”, aggiungendo anche un cuore rosso.
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