Elisa Isoardi sbaglia il nome di Gabriele Corsi in diretta, la replica ironica del conduttore
Elisa Isoardi confonde il nome di Gabriele Corsi durante Bar Centrale e il video finisce subito sui social. Il conduttore dell’Eurovision 2026 ha risposto con ironia rilanciando la clip online.
Momento imprevisto per Elisa Isoardi durante la puntata di “Bar Centrale” trasmessa sabato 9 maggio. La conduttrice stava commentando la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 e parlando dei volti scelti per la conduzione dell’evento ha avuto un vuoto di memoria proprio sul nome di Gabriele Corsi.
Isoardi ha citato Elettra Lamborghini, presente insieme a Corsi alla guida dello show musicale, ma si è fermata prima di pronunciare il nome del collega. Poco dopo ha provato a correggersi, sbagliando però ancora. “E Fabio Corsini, giusto?”, ha detto in diretta, tra l’imbarazzo e il sorriso.
Dalla regia è arrivato un suggerimento per aiutarla, ma la comunicazione non è stata immediata e la conduttrice ha continuato a confondersi. “È Daniele Corsi, scusate, mi perdonerà!”, ha aggiunto poco dopo cercando di rimediare alla gaffe.
La scena è stata condivisa rapidamente sui social e il video è arrivato anche allo stesso Gabriele Corsi, che ha scelto di rispondere con leggerezza. Il conduttore ha ripubblicato la clip accompagnandola con una battuta ironica: “Perdonata. Firmato Fabio e Daniele”, aggiungendo anche un cuore rosso.
?? Elisa Isoardi non conosce il nome del conduttore che da anni sulle reti Rai commenta #Eurovision.— TV Italiana (@TV_Italiana) May 9, 2026
Prima lo chiama "Fabio Corsini". Poi viene corretta dagli autori: "Daniele Corsi".
Partiamo malissimo. #escita#eurovision2026pic.twitter.com/bZT8XyR0Nd
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