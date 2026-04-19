Elisa Isoardi parla del padre ritrovato e della nuova vita da single

Elisa Isoardi racconta la distanza dal padre e la sua assenza durante l’infanzia, spiegando come oggi stia ricostruendo il rapporto. Ospite in tv, parla anche di amore finito e di un nuovo progetto personale.

Ospite a Domenica In, Elisa Isoardi ha condiviso aspetti profondi della sua vita privata, soffermandosi soprattutto sul rapporto con il padre, a lungo assente. Durante l’intervista, la conduttrice ha ripercorso le tappe della sua storia familiare, segnata da una separazione avvenuta quando era ancora molto piccola.

Isoardi ha raccontato che la madre si era sposata giovanissima e che lei è nata alcuni anni dopo il fratello Domenico. La rottura tra i genitori, avvenuta quando aveva tre anni, ha diviso la famiglia: il fratello è cresciuto con il padre e i nonni, mentre lei ha seguito un altro percorso. Una distanza che ha lasciato segni evidenti nella sua crescita.

Ripensando a quegli anni, la conduttrice ha ammesso quanto le siano mancati sia il padre sia il fratello. Con quest’ultimo il legame è stato recuperato solo in tempi recenti, mentre con il genitore il percorso è ancora in corso. Ha spiegato di non aver mai attribuito colpe, riconoscendo che anche gli adulti possono commettere errori.

Un rapporto ricostruito passo dopo passo

Oggi il legame con il padre Walter è cambiato. Isoardi ha raccontato che si sentono spesso e stanno cercando di costruire una relazione più solida. Non giudica il suo passato, anche perché, come ha detto, non avendo figli ritiene facile esprimere opinioni senza conoscere davvero certe dinamiche.

Durante la conversazione, Mara Venier ha collegato questa mancanza alla vita sentimentale della conduttrice, ipotizzando che possa influire nella scelta di partner più maturi. Isoardi ha riconosciuto che questa lettura potrebbe avere un fondo di verità, indicando proprio nella figura paterna il punto di partenza.

Per quanto riguarda l’amore, la conduttrice ha confermato di essere single. Ha parlato della fine della relazione con un approccio diretto, spiegando che in questo momento preferisce concentrarsi su sé stessa e sulla propria serenità.

Nel corso dell’intervista ha anche presentato il suo nuovo progetto televisivo, Bar Centrale, sottolineando di averlo ideato e realizzato in prima persona. Una precisazione che in molti hanno interpretato come un riferimento indiretto alle polemiche legate al suo passato a La prova del cuoco e ai rapporti con Antonella Clerici.