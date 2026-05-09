Nathaly Caldonazzo racconta il matrimonio con Filippo, dalla cerimonia in Puglia alla vita tra Bari e Roma

Nathaly Caldonazzo ha raccontato il matrimonio con Filippo celebrato il 24 aprile tra Bari e Roma. A Verissimo la showgirl ha parlato della cerimonia in Puglia, della vita a distanza e dei momenti difficili vissuti insieme.

Nathaly Caldonazzo ha ripercorso nello studio di Verissimo il giorno del suo matrimonio con Filippo, celebrato il 24 aprile in Puglia. La showgirl ha descritto la cerimonia come una giornata intensa e piena di emozioni, tanto da scherzare definendola «il mio grosso grasso matrimonio pugliese». Dopo i festeggiamenti, ha raccontato che entrambi erano esausti. «Lui era distrutto dalla stanchezza e io ho dormito tre giorni per recuperare», ha detto.

Tra i momenti che ricorda con maggiore emozione c’è stato l’arrivo all’altare. Nathaly ha spiegato di essere stata accompagnata prima dalla madre e poi dalla figlia Mia, vivendo un passaggio che ha definito indimenticabile.

La relazione con Filippo è nata in una fase della vita in cui non pensava più al matrimonio. La showgirl ha raccontato di aver trovato una persona con cui condividere esperienze e fragilità simili. «Abbiamo vissuto cose molto simili», ha spiegato, parlando di un rapporto sereno e lontano dalle tensioni vissute in passato.

Per il momento la coppia continua a vivere in due città diverse. Filippo resta a Bari mentre Nathaly vive a Roma. I due riescono comunque a organizzarsi raggiungendosi soprattutto nei fine settimana.

Durante l’intervista, Nathaly Caldonazzo ha ricordato anche un periodo particolarmente difficile della sua vita. Ha parlato di un incidente, del lavoro fermo e di una fase in cui aveva perso fiducia. «Avevo paura di non farcela», ha confessato, raccontando di aver attraversato momenti molto pesanti. Anche Filippo, nello stesso periodo, stava affrontando difficoltà personali.

La svolta sarebbe arrivata durante un viaggio in Toscana. Nathaly ha raccontato che il marito le confidò di voler continuare a vivere pienamente senza farsi più del male. Una frase che per lei rappresentò un segnale decisivo per guardare avanti insieme.

Anche la famiglia della showgirl ha accolto Filippo con grande affetto. Nathaly ha raccontato che la madre è molto legata a lui, al punto da scherzare sulla propria gelosia.

Spazio infine anche al rapporto con la famiglia allargata. Filippo è stato sposato per sette anni e mantiene un buon legame con l’ex moglie, presente alle nozze insieme al nuovo compagno. Nathaly ha spiegato che tra loro i rapporti sono tranquilli e sereni, facendo poi un paragone con la propria esperienza personale e con il padre di sua figlia Mia, con cui i rapporti restano interrotti da tempo.