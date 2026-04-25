Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni a Bari, cerimonia blindata e festa in masseria

Nathaly Caldonazzo ha sposato Filippo Maria Bruni a Bari dopo due anni di relazione, scegliendo la Basilica di San Nicola per una cerimonia riservata con pochi invitati e un ricevimento in masseria tra ospiti noti e amici stretti

Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni si sono uniti in matrimonio venerdì 24 aprile a Bari, scegliendo come cornice la Basilica di San Nicola. La coppia ha optato per una cerimonia riservata, con accessi limitati e rigide restrizioni su foto e video all’interno della chiesa.

La sposa è arrivata accompagnata dalla madre e dalla figlia Mia, indossando un abito color crema dal taglio classico, con colletto alto, maniche lunghe in pizzo e una gonna ampia. Un modello elegante, pensato per un momento intimo ma curato nei dettagli.

A sorprendere gli invitati è stato Filippo Maria Bruni, che ha fatto il suo ingresso con il cane della coppia al guinzaglio, decorato con un fiocco bianco. Un dettaglio insolito che ha attirato l’attenzione prima dell’inizio della funzione religiosa.

All’esterno della basilica, al termine della celebrazione, amici e curiosi hanno assistito all’uscita degli sposi, salutata con applausi e brindisi. Subito dopo, gli invitati si sono spostati verso la Masseria Cariello Nuovo, tra Casamassima e Noicattaro, dove si è svolto il ricevimento.

Tra i presenti, volti noti della televisione e della politica, in un evento organizzato lontano dai riflettori ma con una lista selezionata di ospiti. La giornata si è conclusa con una festa privata nella struttura pugliese.

La relazione tra Caldonazzo e Bruni dura da circa due anni. L’annuncio delle nozze era arrivato mesi fa durante un’intervista televisiva, in cui la showgirl aveva raccontato la proposta ricevuta e la volontà di costruire una nuova fase della sua vita accanto al compagno.

Inizialmente prevista a Roma, la cerimonia è stata poi spostata in Puglia, scelta che ha portato gli sposi a celebrare il matrimonio in un contesto diverso da quello immaginato all’inizio. Dopo il “sì”, Nathaly Caldonazzo ha condiviso sui social uno scatto all’uscita dalla chiesa accompagnato da una sola parola: «Sì».