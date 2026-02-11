Nathaly Caldonazzo si sposa a Roma, nozze il 25 maggio 2026 con Filippo Maria Bruni

Le nozze sono fissate a Roma il 25 maggio 2026. Dopo circa un anno insieme, Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni hanno avviato le pratiche ufficiali in Comune, confermando la scelta di sposarsi.

Per Nathaly Caldonazzo si avvicina il matrimonio. La data cerchiata è il 25 maggio 2026 e la città scelta è Roma. In questi giorni al Comune della Capitale sono comparse le pubblicazioni, passaggio formale che rende pubblica la decisione della coppia.

Il futuro marito è Filippo Maria Bruni, classe 1972. Non fa parte del mondo dello spettacolo e ha sempre mantenuto un profilo riservato. Nel 2026 avrà 54 anni, tre in più della showgirl. Tra i due c’era una conoscenza di lunga data, rimasta però sullo sfondo per anni.

La relazione vera e propria è iniziata circa undici mesi fa. Un legame nato con discrezione e cresciuto rapidamente, fino alla scelta di costruire una vita insieme. Secondo quanto raccontato, Bruni avrebbe nutrito sentimenti per Nathaly già molto tempo prima che la storia prendesse forma.

A rendere pubblica la relazione era stata la stessa Caldonazzo in televisione lo scorso autunno. Aveva ricordato un episodio lontano nel tempo: lui l’aveva notata per la prima volta quando era giovanissimo, mentre lei era in compagnia di Massimo Troisi. Un incontro fugace, rimasto impresso solo a lui.

Il vero avvicinamento è arrivato grazie alla sorella di Nathaly. Bruni le ha scritto e, nonostante una fase iniziale complicata, ha deciso di non farsi da parte. La showgirl aveva spiegato di non sentirsi pronta, ma di essere stata colpita dalla sua determinazione e dalla capacità di restare.

Per il giorno delle nozze è previsto un momento molto personale. Nathaly Caldonazzo ha raccontato che ad accompagnarla all’altare saranno la madre e la figlia: la prima nel tratto iniziale, la seconda nel momento finale, a segnare simbolicamente il passaggio verso una nuova famiglia.