Amici 25, definiti i finalisti della danza mentre tre cantanti finiscono al ballottaggio
Amici 25 entra nella fase decisiva con la semifinale del 9 maggio. Dopo le sfide del Serale, tre ballerini conquistano la finale mentre tra i cantanti resta aperto il rischio eliminazione a un passo dall’ultima puntata.
La semifinale di Amici 25, registrata il 7 maggio e trasmessa in prima serata su Canale 5, ha stabilito i primi nomi ufficiali dei concorrenti che accederanno alla finale del talent prevista in diretta domenica 17 maggio. I sei allievi ancora in gara si sono esibiti davanti alla giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio.
Le tre manche della serata hanno premiato in maniera netta il circuito danza. Nicola, protagonista della squadra Zerbi-Celentano, ha conquistato l’accesso alla finale dopo essersi imposto anche nel guanto di sfida dedicato al flamenco. Con lui ottengono la maglia d’oro anche Emiliano e Alessio, completando così un percorso che porta tutti i ballerini rimasti in gara all’ultimo appuntamento del programma.
Situazione opposta nel canto, dove il verdetto resta ancora sospeso. Angie, Elena e Lorenzo sono finiti al ballottaggio finale e uno di loro dovrà lasciare il programma a pochi giorni dalla finale. Come già accaduto nelle precedenti puntate del Serale, la comunicazione ufficiale dell’eliminazione verrà data direttamente nella casetta.
Per Lorenzo, nonostante il rischio eliminazione, è arrivato comunque un doppio riconoscimento personale grazie alla vittoria del Premio Spotify e del Premio Enel assegnati durante la semifinale.
La puntata è stata segnata anche da momenti di tensione tra i professori e i giudici. Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno discusso sulle valutazioni tecniche legate alla prova di flamenco, mentre un altro confronto acceso ha coinvolto Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli.
Nel corso della serata sono intervenuti anche alcuni ospiti musicali. Sul palco sono tornati Irama e Giordana Angi, che ha presentato il nuovo singolo Quando poi ci lasceremo.
Spazio infine all’intrattenimento con il gioco “Password” condotto da Alessandro Cattelan. A sfidarsi sono state Maria De Filippi e Giulia Michelini contro Belen Rodriguez e Amadeus, con la vittoria andata alla prima coppia.
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