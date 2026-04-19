Amici 25, Kiara Fina eliminata al serale dopo il ballottaggio del 18 aprile

Kiara Fina lascia Amici dopo il ballottaggio del 18 aprile per una sfida decisiva al serale. La ballerina canadese, già attiva tra Stati Uniti e Canada, esce tra le lacrime e riceve il sostegno diretto di Maria De Filippi.

La quinta puntata del serale di Amici 25 ha segnato l’uscita di scena di Kiara Fina. La ballerina del team guidato da Emanuel Lo ha perso il ballottaggio finale, lasciando definitivamente la scuola nella serata di sabato 18 aprile. Un’eliminazione che interrompe il percorso di una delle interpreti più tecniche di questa edizione.

Al momento dei saluti, Maria De Filippi ha rivolto parole di incoraggiamento alla giovane artista, invitandola a guardare oltre il risultato della gara. La conduttrice ha ricordato come il talent sia costruito su eliminazioni e non rappresenti un limite per il futuro professionale, citando l’esempio di Elena D’Amario, oggi affermata nonostante non abbia vinto il programma.

Maria ha poi fatto riferimento alle difficoltà linguistiche incontrate da Kiara durante la permanenza nella scuola, sottolineando come questo aspetto possa aver limitato la sua espressività. La ballerina, visibilmente emozionata, ha ringraziato compagni e insegnanti prima di attraversare la porta rossa.

Dal Canada ai palchi internazionali, il percorso di Kiara Fina

Nata a Toronto nel 2008, Kiara Fina ha iniziato a studiare danza all’età di otto anni presso la Vlad’s Dance Company. Prima dell’ingresso ad Amici, avvenuto a gennaio dopo una sfida vinta contro Anna Iseppo, aveva già accumulato esperienze tra Canada e Stati Uniti.

Il suo repertorio comprende diversi stili, dal contemporaneo al jazz, fino al partnering, disciplina in cui si è fatta notare anche sui social grazie a esibizioni in coppia. Nel suo curriculum figurano collaborazioni con il Cirque du Soleil nello spettacolo ’Twas the Night Before e lavori con coreografi di rilievo internazionale.

Durante il percorso nel talent, Kiara ha mostrato precisione tecnica e consapevolezza scenica. Nonostante alcune difficoltà comunicative, la sua identità artistica è emersa con chiarezza, attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Con un bagaglio già ricco di esperienze e una formazione solida, la ballerina lascia il programma con prospettive concrete nel mondo della danza professionale, pronta a proseguire il proprio percorso su palcoscenici di livello internazionale.