Amici 25, Valentina Pesaresi eliminata al serale dopo il ballottaggio decisivo

Valentina Pesaresi esce dal serale di Amici 25 dopo il ballottaggio deciso per il pareggio della giuria e l’ansia che ha inciso sulla sua prova finale. La cantante ha salutato tra emozione e parole di incoraggiamento.

La terza puntata del serale di Amici 25 si apre con la decisione rimasta in sospeso dalla settimana precedente. Il pareggio tra Valentina Pesaresi e Caterina Lumina, causato da una giuria composta da quattro membri, aveva congelato il risultato sul 2 a 2. La produzione ha quindi rimandato tutto alla nuova puntata, dove le due cantanti si sono affrontate nuovamente per decretare l’eliminazione.

Nel confronto finale, Caterina ha scelto di presentare il proprio inedito “Vuelve”, puntando sulla personalità artistica. Valentina, allieva di Anna Pettinelli, ha invece optato per una versione intensa al pianoforte di “You’ve got a friend”. La giuria, dopo l’ultima esibizione, ha deciso di eliminare Valentina Pesaresi, segnando così la sua uscita dal talent.

Leggi anche: Amici 25, Valentina Pesaresi rientra nella scuola e sceglie di continuare il suo percorso

Al momento del verdetto non sono mancati messaggi di stima. Gigi D’Alessio ha riconosciuto il potenziale della cantante, invitandola però a lavorare sulle sue insicurezze. Anche Maria De Filippi le ha parlato con tono diretto, ricordandole che la paura del giudizio è un ostacolo diffuso e che, a 22 anni, ha ancora tempo per crescere e trovare sicurezza.

Il percorso di Valentina nel programma è stato segnato da alti e bassi. La cantante ha mostrato fragilità evidenti, tanto da ottenere un permesso speciale per lasciare temporaneamente la scuola e ritrovare equilibrio. Una scelta rara, concessa per permetterle di chiarire se proseguire o meno l’esperienza.

Oltre alla musica, la sua permanenza nella “Casetta” ha attirato attenzione anche per il rapporto con Nicola, descritto da molti come qualcosa di più di una semplice amicizia. Ora che l’avventura televisiva si è conclusa, resta da capire come evolverà questo legame lontano dalle telecamere.

La sua eliminazione sembra legata soprattutto a un blocco emotivo. Nonostante le qualità vocali riconosciute dagli insegnanti, l’ansia ha condizionato le sue performance in un contesto competitivo come il serale, influenzando il giudizio finale.