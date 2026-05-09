Paolo Del Debbio resta a Mediaset, smentite le voci sull'addio alle reti del gruppo

Paolo Del Debbio resta a Mediaset dopo l’incontro con Pier Silvio Berlusconi e smentisce le voci sull’addio. Il conduttore di Dritto e Rovescio ha confermato la volontà di proseguire il lavoro sulle reti del gruppo.

Paolo Del Debbio continuerà a lavorare a Mediaset. Il giornalista e volto di Rete 4 ha respinto le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su una possibile uscita dall’azienda, chiarendo che non esiste alcuna trattativa per interrompere il rapporto con il gruppo televisivo.

Alla base della presa di posizione del conduttore c’è anche il recente confronto con Pier Silvio Berlusconi. Del Debbio ha raccontato di aver avuto un incontro positivo con l’amministratore delegato di Mediaset, spiegando che il colloquio ha rafforzato la volontà di andare avanti con i programmi attualmente in onda.

Il giornalista, impegnato alla guida di Dritto e Rovescio e di 4 di sera, ha parlato di un confronto stimolante e utile per confermare la fiducia reciproca. Dopo il faccia a faccia con l’editore, ha ribadito di avere ancora entusiasmo per il proprio lavoro all’interno dell’azienda.

Del Debbio ha poi definito prive di fondamento le ricostruzioni pubblicate negli ultimi giorni sul suo futuro professionale. Il conduttore ha escluso sia l’ipotesi di un allontanamento deciso dall’azienda sia quella di una scelta personale di lasciare la televisione.

“Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene”, ha dichiarato il volto di Rete 4, chiudendo di fatto ogni speculazione sul suo futuro televisivo.

Secondo quanto spiegato dal giornalista, i suoi impegni nei palinsesti Mediaset proseguiranno regolarmente senza cambiamenti all’orizzonte. Del Debbio ha anche commentato con ironia le notizie circolate nelle ultime settimane, parlando di ricostruzioni fantasiose affrontate con serenità.