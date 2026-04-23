Lukaku tra voci e smentite, nessun nuovo infortunio ma Napoli resta in attesa

Romelu Lukaku resta al centro dell’attenzione dopo voci su un nuovo stop fisico nate in Belgio e poi smentite. L’attaccante del Napoli si allena ad Anversa per tornare in forma, puntando soprattutto ai prossimi Mondiali.

Le indiscrezioni arrivate dal Belgio hanno acceso nuovamente i riflettori su Romelu Lukaku. Alcuni media locali avevano parlato di un possibile nuovo problema fisico, riferendo di un allenamento interrotto dopo pochi minuti. Una notizia che ha fatto subito scattare l’allarme tra i tifosi del Napoli.

La situazione, però, si è chiarita rapidamente. Nelle ore successive sono state le stesse fonti belghe a correggere il tiro, escludendo complicazioni e confermando che l’attaccante prosegue regolarmente il programma di recupero.

Lukaku si trova attualmente ad Anversa, dove sta lavorando per ritrovare la condizione dopo una stagione compromessa dall’infortunio e da una successiva ricaduta. La scelta di restare in Belgio, senza rientrare subito a Napoli, aveva generato qualche frizione con Antonio Conte e con la società.

Il confronto avvenuto nei giorni scorsi in Italia ha però permesso di chiarire le incomprensioni. Il giocatore e il club hanno riallineato le rispettive posizioni, chiudendo un momento di tensione che rischiava di complicare ulteriormente la situazione.

Resta comunque difficile immaginare un ritorno in campo con la maglia azzurra prima della fine del campionato. Con meno di un mese alla conclusione della stagione, l’obiettivo principale resta il recupero completo in vista dei Mondiali.