Paolo Del Debbio : Chi è la nuova fidanzata?

Non è passato inosservato il cambio di look del giornalista e conduttore di “Dritto e Rovescio”: il dimagrimento, che inizialmente aveva fatto pensare a un malore, i capelli più lunghi fissati con il gel e la barba leggermente spettinata. Tutti segnali che hanno successivamente portato all'ipotesi della presenza di un nuovo partner.

Sempre riservato agli affari personali, avrebbe detto a tutti che si era messo in "regime" per motivi di salute. In realtà, tra i corridoi di Cologno, si vocifera che il motivo di questo cambiamento potesse essere imputabile ad affari di cuore. Potrebbe essere questo il motivo per cui appare spesso di buon umore? Chi lo conosce bene osa esserne anche innamorato. Potrebbe essere vero? ", si leggeva tempo fa in un articolo de" Il Tempo ".

In un'intervista concessa a "Tv Sorrisi e Canzoni", il 63enne ha chiarito l'argomento: "Non è facile, puoi scoraggiarti, ma dopo il primo mese e mezzo migliora, l'appetito cala. Lo dico per chi ci ha provato ", ha detto Paolo Del Debbio, che non ha negato l'insinuazione fatta da" Il Tempo ", come da altri giornali di gossip:" L'amore aiuta, se c'è un amore, tutto è più facile . Ma è iniziato prima », ha dichiarato il direttore di“ Dritto e Rovescio ”.

Ma chi è la sua nuova fidanzata? “Non sto dicendo chi sia nemmeno sotto tortura. Non fa parte del mondo della TV, Dio non voglia, per l'amor del cielo, Dio non voglia e libera! », Interruppe il giornalista. In passato, Paolo Del Debbio era sposato con Gina Nieri, manager Mediaset, dalla quale ha avuto due figlie: Maddalena, che ha 30 anni e Sara, 27. Non hanno seguito le orme del padre: «Sara lavora per una ONG, una associazione che si occupa di Africa. E Maddalena in un'agenzia di produzione. Le ragazze sono il mio punto di riferimento. Quando mi sento smarrito parlo prima con loro, poi cerco la forza dentro di me », diceva il conduttore in una vecchia intervista.

