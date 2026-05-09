Umberto Tozzi presenta Gloria a teatro, Valeria Mancini scelta dopo oltre 650 audizioni

Umberto Tozzi porta a teatro Gloria e affida il ruolo principale a Valeria Mancini, ex concorrente di Amici 22. La cantante umbra è stata scelta dopo oltre 650 audizioni per il musical che debutterà a Milano nell’ottobre 2026.

Per la prima volta Gloria, la protagonista della storica canzone di Umberto Tozzi, avrà un volto preciso. Il cantante lancerà il 23 ottobre 2026 a Milano un musical ispirato al brano pubblicato nel 1979, uno dei maggiori successi della musica italiana nel mondo.

Ad interpretare Gloria sarà Valeria Mancini, 24 anni, originaria di Foligno e conosciuta dal pubblico televisivo per la sua partecipazione ad Amici 22. La scelta è arrivata al termine di una lunga selezione che ha coinvolto più di 650 candidati.

Tozzi ha raccontato che il personaggio di Gloria non era mai stato rappresentato concretamente. Nella sua idea, quella figura ha sempre incarnato libertà, desiderio e sogni irraggiungibili. Con il musical, invece, il personaggio prende finalmente forma attraverso una voce e una presenza scenica.

La giovane artista ha spiegato durante la presentazione dello spettacolo di vivere questo ruolo con forte coinvolgimento personale. Valeria Mancini ha parlato di una Gloria determinata e piena di sogni, una ragazza nella quale si riconosce per carattere e percorso di vita.

Il brano di Umberto Tozzi ha venduto circa 29 milioni di copie nel mondo, è stato tradotto in dieci lingue ed è comparso in numerose produzioni cinematografiche e televisive internazionali, tra cui Flashdance e la serie La casa di carta.

Dopo il debutto milanese, il musical sarà portato in tournée in diverse città italiane, tra cui Torino, Trieste, Bologna, Roma, Montecatini e Bari.