Umberto Tozzi annuncia l'ultimo Tour Mondiale: Superata la paura della malattia

Il celebre cantautore italiano Umberto Tozzi ha annunciato il suo addio alle scene con un tour mondiale che segna la conclusione di una carriera straordinaria lunga oltre cinquant'anni. Durante una conferenza stampa tenutasi nel leggendario teatro dell'Olympia di Parigi, Tozzi ha condiviso con i giornalisti il suo percorso di superamento della paura legata a una malattia che lo ha colpito negli ultimi due anni, temendo di non poter più esibirsi dal vivo.

Il tour, intitolato L'ultima notte rosa: The Final Tour, attraverserà tre continenti tra il 2024 e il 2025, e prevede una serie di concerti che toccheranno paesi come Australia, Cile, Nord America e Canada. Tozzi ha espresso una certa stanchezza dopo decenni di tour, ma si mostra anche eccitato per questa ultima avventura che spera possa estendersi oltre le 30 date inizialmente previste.

Tozzi ha rivelato una collaborazione con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per una versione speciale e inedita della sua hit Donna Amante Mia, che verrà pubblicata il 22 marzo. Sangiorgi, che ha prodotto il brano, è apparso a sorpresa durante l'annuncio all'Olympia.

Il tour Ultima notte rosa inizierà a maggio 2024, e i fan potranno aspettarsi un'esperienza memorabile che celebra i successi di una delle icone della musica italiana. Nonostante l'addio ai live, Tozzi non ha ancora pianificato cosa farà dopo, lasciando aperta la possibilità a nuovi progetti e impegno mentale.