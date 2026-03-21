Umberto Tozzi dice addio ai concerti e lavora al musical Gloria

Umberto Tozzi annuncia l’addio ai concerti perché vuole fermarsi dopo anni sul palco e dedicarsi ad altri progetti. Intanto lavora a un musical tratto dalle sue canzoni e ha già ascoltato centinaia di candidate per il ruolo principale.

Umberto Tozzi chiude con i live e stavolta non lascia spazio a dubbi. Il cantautore conferma che non ci saranno ripensamenti: la decisione è presa e arriva dopo una lunga carriera sul palco. Racconta di vivere questo passaggio senza drammi, cercando di godersi gli ultimi momenti senza pensarci troppo.

Dietro le quinte però il lavoro continua. Tozzi è impegnato nella realizzazione di Gloria, un musical costruito sulle sue canzoni. Un progetto che considera un nuovo capitolo della sua storia artistica, perché permetterà alla sua musica di continuare a vivere anche senza la sua presenza diretta sul palco.

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Per trovare la protagonista ha già ascoltato circa 600 candidate. Le audizioni sono ancora in corso e non riguardano solo il ruolo principale. Il cantante racconta di aver incontrato molti talenti, più di quanti potranno entrare nel cast, e ammette che la parte più difficile è dover escludere qualcuno.

Lo spettacolo racconterà una storia romantica accompagnata da una ventina di brani del suo repertorio. Non sarà una semplice sequenza di hit: il testo, scritto da tre autori, costruisce una trama unica che lega canzoni nate in momenti diversi della sua vita.

Al centro c’è una giovane che sogna di diventare cantante e deve affrontare ostacoli, a partire dalla famiglia. Un tema che Tozzi conosce bene. Da ragazzo, ricorda, il padre sperava per lui in un lavoro stabile, mentre lui inseguiva un’altra strada. Ha scelto la musica, chitarra alla mano, costruendosi da solo il proprio mestiere.