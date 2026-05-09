Internazionali di Roma, Atmane sfida Cobolli... tennis e teorie sugli alieni

Atmane affronta Cobolli agli Internazionali dopo il successo su Bergs e porta a Roma anche la sua passione per fisica, extraterrestri e paradossi scientifici legati all’universo.

Terence Atmane torna in campo oggi, sabato 9 maggio, per affrontare Flavio Cobolli nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista francese si è guadagnato la sfida con l’azzurro dopo aver superato Zizou Bergs, ma a far parlare di lui non è soltanto il rendimento sul rosso del Foro Italico.

Il numero 51 del ranking Atp è infatti uno dei personaggi più particolari del circuito. Fuori dal campo coltiva una forte passione per la fisica e per i temi legati all’universo, tanto da citare spesso Einstein e discutere di vita extraterrestre durante interviste e conferenze.

Dopo una delle sue recenti vittorie, Atmane aveva attirato l’attenzione firmando la telecamera con la scritta “Fermi’s paradox”, riferimento al celebre paradosso formulato dal fisico Enrico Fermi. La teoria mette a confronto l’enorme probabilità statistica dell’esistenza di altre civiltà intelligenti nell’universo con l’assenza totale di prove concrete o contatti.

Parlando ai microfoni di Tennis Channel, il francese ha raccontato il proprio interesse per la relatività e per gli studi di Einstein. Atmane ha spiegato di essere rimasto colpito dal concetto secondo cui il tempo possa scorrere in maniera diversa per due persone che viaggiano a velocità differenti, pur osservando entrambe la stessa velocità della luce.

“Molti giocatori non sono interessati a questi argomenti, qualcuno pensa che io sia un po’ matto”, ha raccontato sorridendo il tennista francese. Per lui però allenare la mente ha lo stesso valore della preparazione fisica e contribuisce anche al rendimento in partita.

Atmane non nasconde nemmeno la sua convinzione che nell’universo possano esistere altre forme di vita. Secondo il transalpino non bisogna pensare necessariamente agli alieni raccontati nei film, ma anche a organismi molto semplici o forme di vita differenti presenti su altri pianeti.

Nel frattempo il francese sta cercando continuità anche sul piano tecnico. Questa è la sua prima stagione completa sulla terra battuta nel circuito Atp e lui stesso ha ammesso di essere ancora alla ricerca del miglior adattamento al rosso.

Sul suo profilo Instagram compare spesso il motto “brick by brick”, mattone dopo mattone. Un’espressione che Atmane ha preso dal team e-sport Optic Texas, seguito fin da bambino durante i tornei professionistici di Call of Duty. Una filosofia che oggi applica anche alla propria carriera nel tennis.

Contro Cobolli l’atmosfera sarà tutta dalla parte del romano, sostenuto dal pubblico di casa. Atmane però sembra pronto anche a questa pressione. Il francese ha spiegato che cercherà di rispettare il pubblico del Foro Italico, consapevole di quanto possa essere complicato giocare contro un beniamino locale davanti ai suoi tifosi.