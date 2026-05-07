Andrea Sempio e le intercettazioni sul caso Garlasco, la difesa cerca il podcast ascoltato in auto

Andrea Sempio contesta le intercettazioni sull’omicidio di Chiara Poggi e i suoi legali cercano il podcast ascoltato in auto il 14 aprile 2025. La difesa sostiene che quelle frasi fossero semplici commenti alla trasmissione.

I legali di Andrea Sempio stanno cercando di recuperare il podcast che il 38enne stava ascoltando nella sua auto il 14 aprile 2025, giorno in cui una microspia registrò alcune frasi poi finite negli atti dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Per la difesa, quelle parole non rappresentano ammissioni di colpevolezza ma semplici commenti confusi legati alla trasmissione audio.

Le trascrizioni delle intercettazioni sono state rese note dopo l’interrogatorio durato circa quattro ore davanti ai magistrati della Procura di Pavia. In quell’occasione Sempio, assistito dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti.

Secondo i pubblici ministeri, le conversazioni registrate in auto avrebbero un peso rilevante nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Gli investigatori ritengono che Sempio, parlando da solo, abbia fatto riferimento ai video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e a un presunto tentativo di contatto con la giovane poco prima dell’omicidio.

La Procura sostiene che la ragazza avrebbe respinto quell’approccio con un netto rifiuto. Una ricostruzione che la difesa respinge completamente. Sempio continua infatti a dichiararsi estraneo ai fatti, negando di aver avuto rapporti con Chiara Poggi o di aver mai visto quei video.

Gli avvocati contestano anche la qualità delle trascrizioni depositate agli atti. In diversi passaggi, spiegano, compaiono annotazioni come “non comprensibile”, elemento che secondo la difesa renderebbe poco affidabile l’interpretazione delle frasi captate dagli investigatori.

Per gli inquirenti, invece, quelle intercettazioni si aggiungono agli altri elementi raccolti nella nuova inchiesta, tra cui le consulenze sulla scena del crimine, il Dna trovato sotto le unghie della vittima, la traccia palmare numero 33 e il presunto falso alibi legato allo scontrino.