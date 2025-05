Internazionali d'Italia 2025: al via il torneo femminile, tre italiane in campo oggi al Foro Italico

Home / Social News / Internazionali d'Italia 2025: al via il torneo femminile, tre italiane in campo oggi al Foro Italico

Prende ufficialmente il via oggi il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2025, con tre tenniste azzurre protagoniste nel primo turno sui campi del Foro Italico. Lucia Bronzetti apre la giornata contro la lettone Anastasija Sevastova, nel terzo incontro in programma sulla Grand Stand Arena, dove i match iniziano alle ore 10. Subito dopo toccherà a Nuria Brancaccio, che affronterà l’americana Peyton Stearns sempre sullo stesso campo. Sul Campo Pietrangeli, invece, scenderà in campo Giulia Pedone per la sua seconda partita in carriera al Foro: sarà impegnata nel secondo match di giornata contro la neozelandese Lulu Sun, attualmente numero 46 del ranking WTA.

Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma 2025: Criticata per l'altezza, ma le parole pesano

Jasmine Paolini si prepara all’esordio agli Internazionali d’Italia 2025, dove debutterà direttamente al secondo turno del Masters 1000 di Roma, in programma dal 7 maggio.

Chi è Federico Cinà, la promessa del tennis italiano che sogna la sfida con Sinner agli Internazionali d'Italia

Federico Cinà potrebbe incrociare Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025, in quello che sarebbe un derby tutto italiano molto atteso.

Chi è Mariano Navone, possibile avversario di Sinner agli Internazionali d'Italia 2025

Il possibile primo sfidante di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025 potrebbe essere l'argentino Mariano Navone, attualmente numero 99 del ranking ATP.