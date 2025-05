Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025

Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill. L’incontro d’esordio è previsto alle ore 19 contro l’argentino Mariano Navone, e segna il ritorno ufficiale in campo del tennista altoatesino dopo la squalifica di tre mesi legata al caso Clostebol.

L’allenamento si è svolto senza sparring partner, ma ha comunque attirato centinaia di tifosi, che hanno gremito gli spalti e intonato cori al suo arrivo. Sinner ha risposto con saluti e sorrisi, prima di iniziare una serie di scambi con Vagnozzi, aumentando gradualmente il ritmo. Il lavoro ha incluso esercizi su dritto, rovescio, volée, smash e servizio, seguiti con attenzione dal suo staff, che lo ha spesso interrotto per fornirgli indicazioni tattiche.

Il tennista italiano è apparso in forma e concentrato, colpendo con intensità e precisione, cercando profondità e angoli stretti. Al termine dell’allenamento, ha regalato alcune palline ai tifosi lanciandole verso le tribune, ricevendo un’ovazione calorosa. L’attesa ora si sposta sul Centrale, dove il pubblico romano si prepara ad accoglierlo per il match serale.

