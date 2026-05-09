Tina Cipollari e Gianni Sperti a Frascati, smentito l'addio a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gianni Sperti non lasciano Uomini e Donne, la foto a Frascati era solo uno scherzo tra amici con riferimento a una cena nel locale dei Castelli Romani.

Una foto pubblicata sui social ha fatto nascere il sospetto che Tina Cipollari e Gianni Sperti fossero pronti a cambiare vita e ad abbandonare “Uomini e Donne”. Lo scatto, realizzato durante una serata a Frascati, aveva spinto molti fan a credere nell’apertura di un ristorante gestito dalla storica coppia televisiva.

L’equivoco è nato dopo alcune frasi ironiche condivise online da Gianni Sperti, accompagnate da una canzone di Luis Miguel scelta da Tina Cipollari. In poche ore i commenti si sono moltiplicati, con tanti utenti convinti che i due opinionisti stessero preparando un nuovo progetto lontano dagli studi Mediaset.

A chiarire la situazione è stato lo stesso Sperti, che ha spiegato come tutto sia nato durante una semplice cena in un ristorante dei Castelli Romani. L’opinionista ha raccontato che il riferimento al “debutto in società” era soltanto una battuta legata alla loro età e non all’inizio di una nuova attività lavorativa.

Gianni Sperti ha anche scherzato sul rapporto con Tina Cipollari, dicendo che non riuscirebbe mai ad aprire un locale insieme a lei perché passerebbe il tempo in cucina a mangiare. La frase ha spento definitivamente le voci circolate nelle ultime ore sui social.

Dopo oltre vent’anni nel programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti restano due dei volti più riconoscibili del dating show di Canale 5. Lei arrivò nel 2001 come corteggiatrice, mentre lui siede nel ruolo di opinionista dal 2003.

Nonostante i contratti vengano rinnovati di stagione in stagione, la loro presenza nella prossima edizione di “Uomini e Donne” appare molto probabile. I due continueranno quindi a commentare le vicende del trono classico e over dagli studi televisivi, senza alcun trasferimento nel mondo della ristorazione.