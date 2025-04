Uomini e Donne 2025, finisce il trono di Tina Cipollari: l'addio di Cosimo e le sorprese in studio

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne 2025 è arrivato al capolinea. Nelle registrazioni del 23 aprile, l’unico corteggiatore rimasto, Cosimo Dadorante, ha ufficializzato il suo addio, chiudendo così l’esperienza televisiva dell'opinionista in versione dama. Il saluto di Cosimo è avvenuto in studio con una serie di regali rivolti a Tina, Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tinì Cansino, come segno di gratitudine per il percorso vissuto.

Tina era tornata sul trono con obiettivi chiari, dichiarando mesi fa a Verissimo il desiderio di trovare un compagno con cui condividere viaggi e tempo, più che un semplice coinvolgimento fisico. Il pubblico ha seguito con curiosità le sue vicende sentimentali, ma l'interesse è andato spegnendosi col passare delle puntate, complice anche la mancanza di una vera evoluzione con Cosimo.

Un episodio che ha contribuito a incrinare il rapporto tra i due risale a fine marzo, quando una segnalazione apparsa nelle storie di Deianira Marzano mostrava Cosimo a cena con un'altra donna in un locale di Sesto San Giovanni. Nonostante la polemica, la dinamica con Tina non ha subito variazioni significative, confermando l'assenza di un reale coinvolgimento.

Con l'uscita di scena di Cosimo, si riaccendono le ipotesi su un possibile ritorno di Giucas Casella, che a marzo aveva dichiarato alla rivista Nuovo Tv la voglia di riconquistare Tina dopo la loro vecchia relazione. Adesso, senza rivali all’orizzonte, potrebbe davvero provare a rientrare nella sua vita.

