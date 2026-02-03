Grande Fratello Vip, Ilary Blasi alla conduzione: Tina Cipollari e Gianni Sperti possibili opinionisti

Il Grande Fratello Vip torna in primavera con una nuova conduzione e un cast in fase di definizione. Mediaset ha fissato la partenza e lavora su opinionisti e concorrenti per un’edizione breve e serrata.

Mediaset ha sciolto le riserve: il Grande Fratello Vip tornerà in prima serata a metà marzo. Alla guida del reality ci sarà Ilary Blasi, che rientra nel format dopo l’esperienza del 2018. La nuova edizione sarà più compatta, con una durata prevista di sei settimane e un ritmo più sostenuto rispetto al passato.

Il cambio alla conduzione è arrivato dopo il passo indietro di Alfonso Signorini, che ha lasciato il progetto nelle settimane segnate dalle polemiche legate a Fabrizio Corona. La scelta è ricaduta sulla conduttrice romana, considerata una garanzia per rilanciare il programma in una versione aggiornata.

Uno dei nodi centrali riguarda il ruolo degli opinionisti in studio. Secondo le indiscrezioni più accreditate, Ilary Blasi vorrebbe puntare su una coppia già collaudata dal punto di vista televisivo. I nomi in circolazione sono quelli di Tina Cipollari e Gianni Sperti, volti storici di “Uomini e donne”, noti per dinamiche accese e interventi diretti.

L’ipotesi del loro coinvolgimento sarebbe compatibile con gli impegni pomeridiani del dating show, visto che il Grande Fratello Vip andrebbe in onda in fascia serale. Da ambienti vicini alla produzione filtra che il via libera potrebbe essere già arrivato, ma al momento non ci sono conferme ufficiali né commenti da parte dei diretti interessati.

Parallelamente, la macchina organizzativa è al lavoro sulla composizione del cast. Con l’annuncio ufficiale del programma è partito il consueto toto-nomi sui Vip pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà. Tra le voci più insistenti spiccano quelle di Alessandra Mussolini e Sara Gaudenzi.

Mussolini era stata già presa in considerazione nelle fasi preparatorie della precedente edizione e il suo nome figurava in una lista di possibili concorrenti circolata online. In passato aveva già messo piede nella Casa, nel 2011, per una breve apparizione. Sara Gaudenzi, ex Miss Italia ed ex protagonista di “Uomini e donne”, viene invece indicata come una delle presenze più probabili nel cast.