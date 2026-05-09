File FBI sugli Ufo, il rapporto del 1966 parla di esseri in tuta spaziale e metalli misteriosi
Documenti FBI del 1966 raccontano presunti incontri con piccoli esseri in tuta spaziale legati agli Ufo. Nei file desecretati compaiono testimonianze di piloti, militari e agenti che descrivono oggetti metallici e recuperi di materiali misteriosi.
Tra i documenti sugli Ufo resi pubblici negli Stati Uniti compare anche un memorandum interno dell’FBI datato 19 ottobre 1966. Il dossier, intitolato “Oggetti volanti non identificati”, raccoglie testimonianze e analisi che negli anni Sessanta alimentarono il dibattito americano sui fenomeni inspiegabili nei cieli.
Uno dei passaggi più discussi riguarda il racconto di un testimone che affermò di aver visto piccoli esseri scesi da un velivolo non identificato. Nel rapporto vengono descritti come figure alte tra 90 e 120 centimetri, con indosso tute e caschi simili a quelli spaziali.
Il documento sostiene inoltre che il 1965 fosse stato l’anno con il maggior numero di avvistamenti registrati. Gran parte del memorandum è dedicata al libro “Flying Saucers – Serious Business” dello scrittore Frank Edwards, considerato all’epoca uno dei principali autori sul tema.
Secondo quanto riportato nel file, Edwards sosteneva che gli Ufo fossero mezzi provenienti dallo spazio inviati per osservare la Terra. Nel memorandum viene anche citata la convinzione dell’autore secondo cui l’aeronautica americana avrebbe nascosto informazioni per evitare reazioni incontrollate tra la popolazione.
I presunti velivoli vengono descritti come oggetti metallici luminosi, capaci di emanare forte calore e luce intensa. In alcuni casi, si legge nel rapporto, le emissioni sarebbero state tanto potenti da provocare ustioni a chi si trovava troppo vicino.
Nel dossier compaiono anche dettagli sulle forme attribuite agli Ufo. Edwards parlava di tre categorie principali: velivoli simili a dirigibili lunghi fino a 90 metri, dischi metallici con diametro variabile e oggetti a forma di uovo, indicati come quelli osservati più recentemente.
Le testimonianze raccolte descrivono movimenti silenziosi e accelerazioni improvvise. Alcuni avvistamenti riferivano di oggetti sospesi in aria per diversi secondi prima di allontanarsi rapidamente con lampi di luce provenienti dalla parte inferiore.
L’FBI precisa nel memorandum che molte delle persone citate nel libro erano considerate affidabili. Tra queste figurano membri delle forze dell’ordine, militari in servizio e piloti civili.
Nel rapporto vengono menzionati anche presunti recuperi di materiali collegati a oggetti precipitati. I documenti parlano di leghe di magnesio, magnesio puro e di un metallo definito “eccezionalmente duro”, contenente microsfere metalliche e segni attribuiti all’impatto di micrometeoriti.
Il memorandum si chiude con una previsione formulata da Edwards. Lo scrittore riteneva possibile un futuro “atterraggio palese” degli Ufo oppure un contatto diretto con la Terra.
Notizie correlate
Francesco Renga parla di Ambra Angiolini e del loro rapporto oggi Francesco Renga racconta il rapporto con Ambra Angiolini dopo la separazione del 2015.
Ufo , rapporto del Pentagono sugli UAP: Centinaia di nuovi avvistamenti NO Extraterrestre