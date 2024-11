Ufo , rapporto del Pentagono sugli UAP: Centinaia di nuovi avvistamenti NO Extraterrestre

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato un rapporto dettagliato sugli UAP (Fenomeni Aerei Non Identificati), rivelando 757 nuovi avvistamenti segnalati tra il 1° maggio 2023 e il 1° giugno 2024. Di questi, 272 erano incidenti precedentemente non segnalati. La maggior parte degli avvistamenti si è verificata nello spazio aereo, con 49 casi ad altitudini superiori ai 100 km, considerate spaziali. Non sono stati riportati incidenti o feriti associati a questi fenomeni.

L'All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), istituito nel 2022 per monitorare gli UAP, ha esaminato questi casi senza trovare prove di attività, esseri o tecnologie extraterrestri. Molti avvistamenti sono stati attribuiti a palloni, uccelli, aerei, droni o satelliti, con il sistema Starlink di Elon Musk frequentemente confuso con UAP. Un caso particolare riguarda un "oggetto cilindrico" che ha sfiorato un aereo di linea sopra l'Oceano Atlantico, al largo della costa di New York; l'incidente è ancora sotto indagine.

Il rapporto evidenzia l'aumento dell'interesse pubblico per gli UAP e gli sforzi governativi per fornire risposte. Nonostante l'assenza di prove di origine extraterrestre, il documento sottolinea la necessità di ulteriori indagini per comprendere appieno questi fenomeni.

Il Pentagono smentisce esistenza UFO: nessuna prova di attività extraterrestre - Il Pentagono ha pubblicato un rapporto, commissionato dal Congresso degli Stati Uniti, che nega l'esistenza di prove concrete riguardanti attività extraterrestri o tentativi di occultare informazioni sugli UFO. Questa conclusione, che arriva dopo un'attenta revisione dei programmi governativi classificati a partire dal 1945, smantella decenni di speculazioni sui cosiddetti oggetti volanti non identificati (UFO).

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves - L'editore Microids ha mostrato il gameplay di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi con un trailer ricco di azione. UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi seguirà il primo arco narrativo della serie anime e che il gioco conterrà i memorabili temi musicali dell'anime, riorchestrati per un'esperienza ancora più coinvolgente.