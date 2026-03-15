Francesco Renga parla di Ambra Angiolini e del loro rapporto oggi

Francesco Renga racconta il rapporto con Ambra Angiolini dopo la separazione del 2015. Ospite a Verissimo, il cantante spiega come il tempo abbia cambiato il loro legame, nato dall’amore e oggi fondato soprattutto sull’equilibrio per i figli.

Francesco Renga è tornato a parlare della lunga storia con Ambra Angiolini durante l’intervista trasmessa domenica 15 marzo a Verissimo. Il cantante ha ripercorso il legame iniziato nei primi anni Duemila e durato fino al 2015, una relazione dalla quale sono nati i loro due figli, Jolanda e Leonardo.

La fine della relazione non fu semplice. Renga ha ricordato che entrambi hanno attraversato momenti difficili e che non sono mancati errori e sofferenze. Col tempo però la distanza ha aiutato a rimettere ordine nelle cose e a trovare un equilibrio diverso rispetto al passato.

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Oggi tra lui e Ambra Angiolini c’è un rapporto più sereno. Renga ha raccontato che parlare con lei è diventato più semplice perché ognuno ha imparato a fare i conti con i propri limiti. Il legame si è trasformato e, secondo il cantante, adesso funziona proprio perché è cambiato.

Nel racconto è tornato anche il peso della notorietà. Nei primi tempi della loro storia, ha spiegato Renga, la presenza costante dei fotografi davanti casa fu difficile da gestire. Lui non era preparato a quell’attenzione continua, mentre Ambra aveva già esperienza con i media fin da giovanissima.

Proprio per questo motivo, ha ammesso il cantante, ancora oggi capita che chieda consigli all’ex compagna su come affrontare situazioni legate alla popolarità. Un dettaglio che descrive un rapporto rimasto solido nel tempo, costruito soprattutto sul rispetto reciproco e sull’affetto per i figli.