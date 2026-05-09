Sonia Bottecchiari e i figli spariti nel Friuli, la pista della fuga nei boschi prende forza

Sonia Bottecchiari è sparita con i due figli dopo aver lasciato l’auto a Tarcento. Gli investigatori seguono la pista dell’allontanamento volontario tra i boschi del Friuli, dopo acquisti legati alla sopravvivenza.

Le ricerche di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei suoi due figli adolescenti si concentrano tra Tarcento e la fascia montana del Friuli Venezia Giulia. Della famiglia non si hanno più notizie dal 20 aprile, mentre la loro Chevrolet Captiva è stata ritrovata il 6 maggio in un parcheggio di via Monte Grappa, in provincia di Udine.

All’interno del suv non c’erano tracce dei tre né delle tende che avevano portato via da Castell’Arquato, nel Piacentino. Insieme a loro risultano scomparsi anche quattro cani, un pastore maremmano e tre meticci. Gli investigatori stanno battendo sentieri, aree boschive e zone difficili da raggiungere della pedemontana friulana.

L’ultima telefonata accertata risale alla sera del 20 aprile. Sonia avrebbe contattato l’ex marito Yuri Groppi spiegando di essere diretta verso un campeggio nella zona di Gemona. Le verifiche effettuate in seguito non hanno però trovato prenotazioni o passaggi riconducibili alla famiglia.

Nelle stesse ore la figlia sedicenne aveva inviato un messaggio a una compagna di scuola chiedendo informazioni su una verifica. Dopo quel contatto, i cellulari hanno continuato a squillare per qualche tempo senza ricevere risposta, fino allo spegnimento definitivo.

Gli accertamenti condotti dagli inquirenti hanno fatto emergere alcuni acquisti effettuati da Sonia poco prima della scomparsa. Tra gli oggetti comprati figurano ricetrasmittenti, filo da pesca e sale utilizzato per attirare animali selvatici. Elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di un allontanamento pianificato per vivere isolati.

Secondo quanto emerso durante le indagini, la donna e i figli avrebbero frequentato il Friuli già l’anno scorso durante una vacanza dedicata all’arrampicata. Gli investigatori valutano la possibilità che in quell’occasione abbiano conosciuto persone legate a uno stile di vita estremo o lontano dai centri abitati.

Le ricerche proseguono in un’area di circa 20 chilometri attorno al luogo del ritrovamento dell’auto, ma nel frattempo sono arrivate segnalazioni anche da Udine, Trieste e Gorizia. Le autorità hanno inoltre informato la Slovenia, considerando la vicinanza del confine e la presenza di percorsi montani che collegano rapidamente i due territori.

Dal campo operativo allestito dai Vigili del Fuoco, Yuri Groppi continua a seguire le operazioni. L’uomo ha rivolto un appello pubblico ai familiari scomparsi chiedendo loro di mettersi in contatto. Anche il nonno materno, Riccardo Bottacchiari, ha espresso la speranza di poterli ritrovare al più presto sani e salvi.